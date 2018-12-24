Топ-5 видео из Коми, взорвавших Интернет в 2018 году

В этом году жители Коми успели отметиться в Интернете и на видео-портале YouTube. Ролики, которые сняли наши земляки, набирают тысячи просмотров и сотни лайков. У кого-то появились фанаты, а некоторых задизлайкали хейтеры.

"Комсомолка" вспомнила самые яркие видео уходящего года.

Оля Ко и все-все-все

Количество просмотров: 270 тысяч

Для этого директор школы Ольга Константиновна Мартакова уже во второй раз перевоплотилась в блогера Олю Ко и выложила видео на YouTube. В нем она не без помощи своих коллег сделала обзор самых популярных интернет-трендов последнего года, в том числе и пародию на хит Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". После выхода ролика на школу и ее директора обрушилась всенародная слава. Кто-то одобрил такой креативный способ поздравления, а другие непонимающе развели руки. Сама Ольга Константиновна закрепила свой успех походом на шоу Андрея Малахова, где встретилась с самим Филиппом Киркоровым.

Велосипедист-экстремал

Количество просмотров: 44 023

Велосипедист в Сыктывкаре май 2018.

В мае в сети появилось видео маневра сыктывкарского велосипедиста, который ехал в опасной близости от пассажирского автобуса. Со стороны могло показаться, что герой ролика привязан к авто. Однако затем камера перемещается и зритель видит, что велосипедист следует за ПАЗиком на огромной скорости. Сыктывкарец Александр Истомин разместил видео, которое он снял по пути на работу, на ресурсе «Мобильный репортер».

- По пути на работу застал необычную картину, как велосипедист едет за автобусом и развивает скорость в 80 км/ч, двигаясь в гору только на силе своих ног, - сообщает автор ролика.

«Лексус» и освященная дорога

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В Коми батюшка освятил новый участок дороги из люка Лексуса . Видео передачи День .

В конце октября священник освятил новый 40-километровый участок дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар Коми из люка «Лексуса». Это стало предметом неодобрения и шуток обитателей соцсетей. Позже Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим отметил «Комсомольской правде в Коми», что освящение дороги – это постоянный вид сотрудничества государства и церкви. О насмешках по поводу топовой иномарки, из люка которой священник освятил новый участок дороги, владыка не в курсе. Он отметил, что машину духовенству предоставила принимающая сторона. Случившееся высмеял в своей телепередаче Иван Ургант.

Волки в Ыбу

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Семь волков зафиксировала камера видеонаблюдения в селе Ыб.

В конце ноября стаю из семи волков зафиксировали камеры видеонаблюдения в селе Ыб. Запись, подкрепленную комментариями о страхе выходить на улицу, разместили местные жители в соцсетях. В местечке Ель старинного села Ыб хищники совсем потеряли страх перед людьми и относительно спокойно разгуливают около жилых домов, чтобы чем-нибудь поживиться.

- Это запись с камеры уличного наблюдения, установленной на моем доме. Пока еще не всех собак съели в нашем селе, но если и дальше у наших охотников все будет «под таким контролем», то собак в Ыбе не останется, - рассказал местный житель Сергей Артеев о больной теме.

Skibidi Challenge от МЧС

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Скибиди челлендж от пожарных.Команда пожарных-спасателей 18 ПСЧ из села Корткерос Республики Коми сняла шуточный ролик для участия в региональном фестивале КВН

Сотрудники пожарно-спасательной части села Корткеросс решили поучаствовать в Skibidi Challenge. Они сняли забавный клип для участия в межрайонном КВН.

- Задумка была довольно спонтанной. Нам надо было снять смешной ролик к фестивалю веселых и находчивых, куда пригласили нашу команду. Забивали в поисковике «энергичная песня» и нашли видео про Skibidi Challenge. Идея понравилась, - рассказали «КП-Коми» авторы ролика. - Сняли все за один день!

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