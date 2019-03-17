Сыктывкарцы провели одиночные пикеты против строительства полигона на Шиесе во время фестиваля «Крымская весна»

В Сыктывкаре во время фестиваля «Крымская весна» прошли одиночные пикеты против строительства мусорного полигона на Шиесе. Сыктывкарцы, стоя у памятника Ивану Куратову, по очереди держали в руках плакат «Москва, держи свой мусор у себя».

Инициатива проведения одиночного пикета в центре Сыктывкара шла от обычных горожан, которые хотели выразить свою гражданскую позицию.

- Две недели назад ездила на станцию Шиес, чтобы своими глазами увидеть стройку. Я считаю, что каждый должен туда поехать, потому что сложно оценить масштаб бедствия только по статьям в СМИ, - рассказала стоявшая с плакатом сыктывкарка Светлана.

Горожанка отметила, что стройка повергла ее в шок своими масштабами. Например, склад по хранению мусора, по словам Светланы, такой длины, что, кажется, теряется за горизонтом. При этом сами строители не знают, над возведением какого объекта они работают.

Во время проведения одиночного пикета к Светлане подходили полицейские. Они проверили ее документы, спросили о цели мероприятия и отошли. Правда, стражи правопорядка все время находились поблизости, не выпуская горожанку с плакатом из поля зрения. Спустя время активистку сменили на посту другие неравнодушные к проблеме мусора горожане, которые стояли с плакатом «Москва, держи свой мусор у себя» до конца мероприятия.

Напомним, что почти месяц противники стройки мусорного полигона на станции Шиес блокируют подвоз бензина. А без необходимого топлива возведение полигона полностью приостановлено. В ночь с 14 на 15 марта произошло первое столкновение между участниками протестного движения с водителями грузовой техники. Все закончилось тем, что водитель экскаватора ковшом разнес в щепки вагончик, где жили добровольцы, дежурившие на стройке. Кроме того, тяжелым ковшом придавили архангельского активиста Владимира Колгута. «У нас тут настоящая война. Приезжайте хотя бы на день. Нужна помощь каждого!» - говорят противники строительства.

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