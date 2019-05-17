«Ночь музеев» и открытие мотосезона: события выходных в Сыктывкаре

Эта неделя не балует сыктывкарцев теплом. Зато выходные с 17 по 19 мая обещают горожанам быть жаркими. Так, плотный график «Ночи музеев-2019» и открытие мотосезона не дадут заскучать в субботу. В воскресенье можно понежиться, слушая романсы в исполнении Ольги Сосновской и Алексея Юрковского. Ещё в этот уик-энд можно пополнить свою копилку добрых дел, участвуя в «Чистых играх» или благотворительно-спортивной акции «Чайные бега». Где и когда будут происходить все эти события — в нашем дайджесте.

Источник фото: группы мероприятия "ВКонтакте"

ЧТО: В субботу сыктывкарцы поучаствуют в экологическом квесте «Чистые игры». Команды из 2–4 человек будут убирать и сортировать мусор, отвечать на вопросы викторины и ломать голову над загадками. За каждое выполненное задание организаторы начислят очки. Команды, набравшие наибольшее количество очков, получат призы от спонсоров.

ГДЕ: Лыжная база «Динамо» (Лесопарковая улица, 9).

КОГДА: 18 мая в 12 часов.

ЧТО: Акция «Чайные бега» сочетает спорт и благотворительность. Каждый её участник жертвует сто рублей в копилку фонда «Живи, малыш», а после — пробегает дистанцию по 3–5 километров, в зависимости от желания. В конце бегунов ждет чайная церемония, на которой будут угощать свежезаваренным китайским чаем.

ГДЕ: Парк имени Мичурина.

КОГДА: 19 мая в 10 часов 30 минут.

ЧТО: Сыктывкарский мотоклуб «Polar Wolves» открывает весенний сезон. Открытие сезона отметят шумно и весело: байкеры покажут свое мастерство на мотоджимхане (полосе препятствий) и в других конкурсах, а зрители испытают удачу в розыгрышах призов. Также на празднике будет развлекательная программа.

ГДЕ: Сбор возле ТРЦ «Июнь» (Октябрьский проспект, 131/3).

КОГДА: 18 мая в 12 часов.

В рамках "Ночи музеев" пройдет много мастер-классов

ЧТО: Столица Коми вместе с другими городами России окунется в «Ночь музеев-2019». Горожан ждут концерты, розыгрыши призов, вернисажи, театральные представления, лекции и мастер-классы — выбрать площадку на свой вкус сможет любой.

ГДЕ: Национальная галерея (улица Кирова, 44), «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149), отделы Нацмузея Республики Коми, Литературно-театральный музей имени Дьяконова (улица Маяковского, 3), Центр культурных инициатив «Югор» (улица Горького, 2).

КОГДА: Афиша самых интересных событий «Ночи музеев-2019» в Сыктывкаре.

"Принцесса цирка" стала премьерой этого сезона

ЧТО: Театр оперы и балета предлагает своим зрителям вечер в компании талантливого сына и выдающейся матери. Ольга Сосновская и Алексей Юрковский исполнят романсы о любви. Аккомпанировать им на фортепиано и гитаре будут Вадим Мальцев и Анатолий Васильченко.

А уже 30 мая Театр оперы и балета закрывает сезон. В качестве завершающего аккорда покажут яркую и фееричную постановку «Принцесса цирка». Если вы ещё не успели с ней познакомиться, то поспешите. Билеты можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 33).

КОГДА: «Романсы о любви» — 19 мая в 18 часов, оперетта «Принцесса цирка» — 30 мая в 18 часов 30 минут.

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