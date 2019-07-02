"Прошу не судить меня строго!" - Василий Гончаренко сознался в мошенничестве

Сегодня в Сыктывкарском городском суде выступил с последним словом Василий Гончаренко. Экс-руководитель администрации Корткеросского района обвиняемый в получении взятки просил признать его виновным в мошенничестве. Выступление бывшего муниципального чиновника длилось около двух минут.

- Я признаю себя виновным в преступлении по ч3. ст.159 Уголовного Кодекса, так как я, используя служебное положение, злоупотребил доверием Ильи Паненкова и похитил у него деньги в размере 300 тысяч рублей. Тем самым я причинил ему огромный ущерб. Я расскаиваюсь в содеянном и прошу суд проявить ко мне снисходительность при назначении наказания. Прошу не судить меня строго и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, - таким было последнее слово Василия Гончаренко на сегодняшнем судебном заседании.

Представитель гособвинения на прениях запросил для фигуранта в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере суммы взятки — 2 млн 750 тысяч рублей.

Оглашение приговора начнется 5 июля в 10:00.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от Ильи Паненкова, представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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