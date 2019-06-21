Василий Гончаренко: «Меня предупреждали о непорядочности директора «Северо-западного лесного терминала»

Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло заседание по делу Василия Гончаренко, на котором допрашивали подсудимого. Он описал свое видение событий, предшествовавших аресту. Напомним, что бывший глава Корткеросского района обвиняется в получении взятки от директора компании «Северо-западный лесной терминал».

Ходатайство адвоката Инги Красиковой о возвращении дела прокурору, поданное на прошлом заседании, не было удовлетворено. Судья не нашла для этого достаточных оснований. После речи судьи адвокат начала расспрашивать подсудимого. Экс-глава Корткеросского района настаивал на том, что он никак не мог ни помочь, ни препятствовать строительству завода, инициированного директором ООО «Северо-западный лесной терминал» Ильей Панюковым:

— Договор аренды участка подписывался тогда, когда я был в отпуске. Поручений по этому проекту я подчиненным не давал: ни ускорить, ни притормозить работу. Тем более что единолично принять решение в отношении компании я просто не мог. Деньги у Ильи Панюкова тем более не просил.

В своем слове Василий Гончаренко рассказал, как начал подготовку к избирательной кампании:

— В начале зимы я стал готовиться к уходу с должности главы Корткеросского района и решил избираться в Госсовет. В то же время я начал обсуждать проект закона, который изменил бы баланс полномочий между муниципалитетами и республиканской властью. Село загибалось, работать в таких условиях было невозможно, поэтому я решил повлиять на ситуацию на уровне Госсовета. Тогда и стал искать спонсоров для избирательной кампании.

По словам Василия Гончаренко, Илья Панюков сам предложил денежную помощь в выдвижении чиновника. При этом бизнесмен не хотел афишировать тот факт, что он спонсирует избирательную кампанию главы Корткеросского района:

— С Ильей Панюковым в Санкт-Петербурге я встретился случайно. На встрече сказал, что хочу баллотироваться в Госсовет. Он начал расспрашивать. Я объяснил, что на праймериз (предварительное внутрипартийное голосование) нужно 2,5 миллиона рублей. После этого собеседник предложил профинансировать мою кампанию на 300-500 тысяч рублей. Официально он финансировать меня не собирался. Боялся, что из-за уголовного дела, возбужденного в отношении него, за ним следят и прослушивают. Он не хотел, чтобы передачу денег восприняли как взятку. Повторюсь: деньги он предложил сам и не говорил, что делает это вынужденно, и что у него нет на это средств.

Василий Гончаренко изложил свою версию «просьбы» о взятке:

— Когда мы сидели и разговаривали в бане, Илья Панюков меня постоянно прерывал и как будто хотел, чтобы я продолжал разговор на определенную тему. После он вспомнил о предложении финансировать мою избирательную кампанию. Спросил, как лучше передать деньги, чтобы не «засветиться». Я сказал, что меня устроит любая помощь и написал на листке «200 тысяч на карту, 100 тысяч — наличными». Он сказал, что опасно переводить такую сумму с его карты, нужно использовать карту другого человека. Договоренность была такой.

Также бывший муниципальный чиновник заявил о том, что его предупреждали о непорядочности Ильи Панюкова:

— Олег Лажанев [— экс-руководитель Сыктывдинского района] рассказал мне о том, что Илья Панюков — крайне непорядочный человек. У администрации Сыктывдинского района возникло много проблем из-за афер, связанных с ним. Там также вырубили лес для того, чтобы построить деревообрабатывающий завод, который, в итоге, не появился. Я неприятно удивился, узнав об этом. Решил проверить ООО «СЗЛТ». Нашел сайт этой компании и узнал, что у неё есть только одно разрешение — разрешение на ведение торговли. Я понял, что никакого лесоперерабатывающего завода Илья Панюков строить не собирается, что он всем врет. Предпринимать я ничего не стал, так как району было выгодно, чтобы участок находился в аренде. Это давало полтора миллиона рублей в год в муниципальный бюджет.

В ходе судебного заседания Василий Гончаренко рассказал, как проходили другие встречи. Согласно словам подсудимого, Илья Панюков вел себя на них беспокойно, иногда ворчал на выбор мест, постоянно заводил речь о проекте. Просьбы о встречах всегда исходили от него. Для того чтобы успокоить потенциального спонсора, подсудимый во время разговором с ним не проговаривал все вслух, подыгрывая Илье Панюкову.

Заседание завершилось вопросами от прокурора. На следующе заседание сторона защиты планирует привести своего свидетеля.

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