2019-06-28T10:08:14+03:00
Общество

О любви к фитнесу, колдовской мистике и уникальных проектах Коми

Вышел в свет свежий номер журнала «КП-авиа»
Екатерина САВЕНКО
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Главной героиней журнала "КП-авиа" стала чемпионка по фитнес-бикини Из Сыктывкара Лилия Терлецкая. Фото предоставлено героиней публикацииГлавной героиней журнала "КП-авиа" стала чемпионка по фитнес-бикини Из Сыктывкара Лилия Терлецкая. Фото предоставлено героиней публикации
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Вы уже написали сочинение на тему «Как я проведу это лето»? Пусть школьники пишут, скажете. Давайте попробуем, ведь за маленькую жизнь можно столько всего успеть! Если идей нет, ничего страшного — свежий номер «КП-авиа» подкинет массу интересных мыслей, что можно натворить этим летом.

Кто-то уедет на море и наконец-то научится плавать, многие соберут в наших щедрых лесах добрый урожай ягод и грибов, некоторые займутся своей физической формой, а неисправимые романтики обязательно повстречают свою любовь.

Вот и свежий номер «КП-авиа» посвящен лету, путешествиям, спорту, здоровью, красоте и, конечно же, любви. Поэтому в первую очередь представляем вам гостя номера – очаровательную и целеустремленную Лилию Терлецкую. Всего за пару лет сыктывкарка добилась удивительных спортивных высот, став чемпионкой в категории «фитнес-бикини». Своей историей успеха, любви к семье и фитнесу девушка делится в интервью «КП-авиа».

В свежем номере мы расскажем вам об уникальных проектах «Серебряное ожерелье России» и «Великий водно-волоковый путь». Мы узнаем, кто такой Петр Истомин, чьим именем официально названы «воздушные ворота» республики. Мы научимся худеть с комфортом и готовить вкусную еду с удовольствием, не боясь поправиться.

Экипаж ладьи «Варыш» в рамках экспедиции «Великий водно-волоковый путь» штурмует реки Коми. Фото Рафаэля Галимуллина

Экипаж ладьи «Варыш» в рамках экспедиции «Великий водно-волоковый путь» штурмует реки Коми. Фото Рафаэля Галимуллина

Вас ждут мистические истории о колдунах, а традиционные рубрики поведают о Пере – самом могучем богатыре, чья сила и подвиги нашли отражение в литературном наследии Коми края.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала здесь.

Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в министерствах и ведомствах, спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Обложка свежего выпуска журнала "КП-авиа"

Обложка свежего выпуска журнала "КП-авиа"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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