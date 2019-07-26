2019-07-26T13:44:12+03:00
Общество

На следующей неделе в Коми придут мощные ливни с порывистым ветром

Высок риск подтопления территорий
Алиса КОЗЛОВА
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Июль закончится ливнями с порывистым ветромИюль закончится ливнями с порывистым ветромФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в начале следующей недели, с 29 по 31 июля, подпортит настроение жителям Коми. Регион окажется под влиянием обширного циклона с центром над Средним Уралом. Синоптики прогнозируют обильные осадки и порывистый ветер, а МЧС по Коми объявили штормовое предупреждение.

В зоне неблагоприятных погодных условий окажутся Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский и Ухтинский район. Коми ЦГМС прогнозирует продолжительные дожди, в отдельных районах может выпасть до месячной нормы осадков (50-70 мм). Ситуация усложняется тем, что дожди пройдут на территориях с переувлажненной почвой и при высоких уровнях воды на малых водотоках. Велик риск подтопления территорий.

Ливни будут сопровождаться с сильным ветром, порывы которого будут достигать 13-18 метров в секунду (на северной и восточной части региона), на северо-востоке Коми - до 20 метров в секунду.

На всей территории Коми, за исключением северо-восточных районов, ожидается похолодание. Отклонение от средней суточной температуры в сторону холода составит 8-10 С.

Напомним, на прошлой неделе в Усть-Куломском районе из-за обильных осадков размыло дороги, и 11 населенных пунктов лишились транспортного сообщения. В корткеросском селе Нившера затопило приусадебные участки, смыло мост с лесовозами и грузовиками. В Сосногорском районе на станции Керки дождями размыло пути, что привело к крушению 23 вагонов с углем грузового поезда "Воркута-Череповец".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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