В Усогорске полностью затоплен местный пляж

Нынешнее дождливое и холодное лето лишило жителей Усогорска возможности отдыха на пляже. Теперь усогорцы не могут даже просто устроить пикник на берегу реки, а все потому что побережье полностью затопило.

Ежегодно на этом пляже проходит чемпионат по пляжному волейболу Республики Коми. Фото: Сергей Гордеев

После двухнедельных дождей вода в реке Мезень поднялась более чем на 2 метра, и пляж полностью ушел под воду.

- На этом пляже загорают, купаются, отдыхают жители поселка Усогорск. Ежегодно в начале июля у нас проводят региональный чемпионат по пляжному волейболу. В этом году также прошел такой турнин, но сейчас к пляжу даже подойти страшно, - рассказал "КП в Коми" Сергей Гордеев, житель поселка Усогорск и известный фотограф.

Сейчас пляж полностью затоплен. Фото: Сергей Гордеев

Сергей предоставил "Комсомолке" фотографии как выглядел пляж раньше, и какой он сейчас.

Отметим, что аномальная погода наблюдалась в Коми на протяжении всего лета. И во многих муниципалитетах реки выходили из берегов. В наибольшей степени от дождей пострадал Усть-Куломский район, где обильными осадками размыло и подтопило дороги, в связи с чем 11 населенных пунктов были лишены транспортного сообщения. В вынужденной изоляции оказались 3 тыс. человек.

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