Новое здание СГУ построят к 100-летию Коми

Новое здание Сыктывкарского университета имени Питирима Сорокина планируют построить в 2021 году, в год 100-летия Коми. Об этом сообщила вице-премьер республики Наталья Михальченкова.

Она напомнила, что главный корпус вуза находится в аварийном состоянии с 2011 года. Сейчас эту проблему начали решать на федеральном уровне. В Коми должны до конца года передать на госэкспертизу всю необходимую документацию. Михальченкова уточнила, что в этом году на новый корпус выделят 19 миллионов рублей, а в следующем – 353 миллиона.

– Общий плановый объем – 822 миллиона рублей. Строительство должно завершиться в 2021 году, в год 100-летия нашего региона, – написала вице-премьер в своем Instagram.

Фото: Instagram Натальи МихальченковойФото: из открытых источников

Наталья МихальченковаФото: из открытых источников

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