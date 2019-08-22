2019-08-22T12:37:45+03:00
Общество

Новое здание СГУ построят к 100-летию Коми

На строительство потратят 822 миллиона рублей
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Фото: компания СКАТФото: компания СКАТФото: из открытых источников
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Новое здание Сыктывкарского университета имени Питирима Сорокина планируют построить в 2021 году, в год 100-летия Коми. Об этом сообщила вице-премьер республики Наталья Михальченкова.

Она напомнила, что главный корпус вуза находится в аварийном состоянии с 2011 года. Сейчас эту проблему начали решать на федеральном уровне. В Коми должны до конца года передать на госэкспертизу всю необходимую документацию. Михальченкова уточнила, что в этом году на новый корпус выделят 19 миллионов рублей, а в следующем – 353 миллиона.

– Общий плановый объем – 822 миллиона рублей. Строительство должно завершиться в 2021 году, в год 100-летия нашего региона, – написала вице-премьер в своем Instagram.

Фото: Instagram Натальи Михальченковой Фото: из открытых источников

Фото: Instagram Натальи МихальченковойФото: из открытых источников

Наталья Михальченкова Фото: из открытых источников

Наталья МихальченковаФото: из открытых источников

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ИСТОЧНИК KP.RU

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