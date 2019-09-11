Свежий номер «КП-авиа»: рейтинг школ региона, коми инструменты и вегетарианский полдень

Вышел в свет свежий номер глянцевого журнала для жителей республики «Комсомольская правда-Авиа». Борта самолетов авиакомпании «Комиавиатранс» и другие адреса распространения встречают новый выпуск.

Встречаем сентябрь, друзья. Пусть лето не особо нас радовало погожими деньками, будем верить, что «очей очарование» не подведет – щедро одарит ласковым солнечным бабьим летом, богатым дачным урожаем и лесными дарами матушки-природы.

Мы дарим свежий номер журнала «КП-авиа» и надеемся, что он будет для вас интересным и полезным. Представляем гостя номера – эмоциональную, обаятельную и невозможно позитивную художницу Ингу Поповскую. Сыктывкарка видит красоту там, где простой обыватель даже и не подумает заподозрить настоящее искусство. Любовь к людям и внимание к окружающему миру делает Ингу уникальным человеком с огромным добрым сердцем.

Любовь к людям и внимание к окружающему миру делает Ингу уникальным человеком с огромным добрым сердцем.Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

Сентябрьский номер посвящен школьным новостям. Вас ждет забавный рейтинг школ республики и знакомство с национальными музыкальными инструментами коми. Вы усвоите по-коми любимые со школьной скамьи слова «учитель», «буфет» и «перемена», откроете любопытные факты об авиаполетах и узнаете, где в Сыктывкаре (и в Интернете) можно расширить границы сознания и научиться чему-то новому.

Все коми музыкальные инструменты мы можем увидеть и услышать благодаря коми композитору и музыковеду Прометею Ионовичу Чисталеву. Он был одним из активных пропагандистов коми национального музыкального искусства.

Традиционно для вас – таинственные мифы и знакомство с писателями Коми края, рассказы об уникальных коми традициях, юридические советы и интересные рецепты.

В селе Помоздине Усть-Куломского района находится самая старинная школа в республике.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала ЗДЕСЬ.

Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, журнал «КП-Авиа» уже ждет вашего внимания. Оставайтесь с нами – на высоте!

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