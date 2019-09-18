Верховный суд Коми отказался изъять из дела Василия Гончаренко аудиозаписи с разговорами о взятках

Сегодня Верховный суд Республики Коми продолжил рассматривать апелляционную жалобу по делу Василия Гончаренко. Ходатайство, которое вчера заявила сторона защиты, не удовлетворили.

На прошлом заседании адвокат Инга Красикова попросила суд исключить из уголовного дела своего подзащитного ряд доказательств: протокол с места задержания и части аудиозаписей, в которых были зафиксированы разговоры взяткодателя Ильи Паненкова и Василия Гончаренко. Суд не удовлетворил ходатайство, посчитав что просьбу выдвинули преждевременно. Все доказательства будут оцениваться в совокупности.

Дальше начались прения. Первой слово дали стороне защиты. Инга Красикова подчеркнула, что приговор должен основываться на твёрдых доказательствах, а не на предположениях. Она заявила, что руководитель ООО "СЗЛТ" Илья Паненков не собирался строить лесоперерабатывающий завод в Корткеросском районе: для этого у не было ни ресурсов, ни работников. Адвокат обратила внимание суда на то, что компания "СЗЛТ" имеет множество долгов. К тому же, Илья Паненков сейчас судится по делам, связанным со строительством аналогичного завода в Сыктывдинском районе: предприятие так и не было создано, а компания заработала несколько исков.

Кроме того, Инга Красикова напомнила суду о документах, указывающих на то, что Василий Гончаренко никак не мог распоряжаться землёй, на которой Илья Паненков собирался строить лесоперерабатывающий завод. Этот участок принадлежит к землям федерального фонда.

Ещё адвокат в слове заявила, что и Илья Паненков, и Василий Гончаренко имели корыстные мотивы: первый хотел присвоить лес с участка, а второй - вытянуть деньги из предпринимателя для праймериз. Но бывший муниципальный чиновник не хотел брать взятки, а только проучить руководителя ООО "СЗЛТ". Это доказывают показания работников районной администрации: экс-глава никогда не давал своим подчиненным поручений, связанных с заводом.

В заключение, сторона защиты попросила суд переквалифицировать статью в деле с взяточничества на мошенничество и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Инга Красикова отметила чрезмерность приговора Сыктывкарского городского суда и попросила суд при вынесении приговора учесть признание Василия Гончаренко в мошенничестве, его заслуги перед Республикой Коми в политической сфере, возраст фигуранта дела, состояние здоровья и отсутствие опасности для общества со стороны экс-главы района.

Василий Гончаренко полностью поддержал апелляционную жалобу.

- Считаю, что приговор Сыктывкарского городского суда направлен не на восстановление справедливости, а на моё уничтожение, - сказал подсудимый.

Прокурор в своей речи сказала, что оснований для изменения приговора суда первой инстанции нет и что в деле есть показания, подтверждающие то, что по поручению Василия Гончаренко работники администрации консультировали Илью Паненкова. Кроме того, суд первой инстанции уже оценил доводы защиты о возможном мошенничестве со стороны Василия Гончаренко и посчитал эту версию бездоказательной.

Прения завершились речью прокурора. На следующем заседании, которое состоится 2 октября, Василий Гончаренко скажет последнее слово.

Напомним, что суд первой инстанции осудил бывшего главу Корткеросского района за взяточничество. Василий Гончаренко получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 1,1 миллиона рублей. Также экс-чиновнику на три года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.

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