В конкурсе "Бизнесмен из народа" определились победители!
"Комсомольская правда-Коми" определила победителей конкурса "Бизнесмен из народа"! Читатели выбрали среди 15 целеустремленных и не боящихся трудностей предпринимателей из Коми, заявившихся на конкурс, трех лучших.
Перед подведением итогов редакция исправила последствия технической ошибки: из-за неё голоса продолжали поступать 29 сентября, что противоречило условиям конкурса. "Лайки", которые поставили после полуночи 28 сентября, были сняты.
Наталья Прощенко заняла первое место
Итак, с результатом в 1519 голосов первое место заняла мастерица из Сыктывкара, шьющая костюмы для артистов из народных коллективов, - Наталья Прощенко.
"Серебро" досталось Николаю Филенко
Второе место забрал изобретатель из Инты Николай Филенко: с помощью своих удивительных станков он создает 3D-картины, иконы, шкатулки и сувениры. Интинец набрал 1403 голоса.
Мария Немчинова стала третьей
Почетная "бронза" достается уроженке деревни Бакур Ижемского района Марии Немчиновой. История успеха многодетной матери, которая научилась печь в тундре и после сокращения открыла свою пекарню, так вдохновила читателей "КП-Коми", что они проголосовали за неё 1151 раз.
"Комсомольская правда в Коми" поздравляет победителей! Позже мы будем чествовать их и других участников конкурса на награждении. Вскоре мы свяжемся со всеми конкурсантами.
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ИСТОЧНИК KP.RU