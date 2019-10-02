2019-10-02T17:33:26+03:00
Общество

В конкурсе "Бизнесмен из народа" определились победители!

Разница между тремя конкурсантами была небольшой
Дарья ЮДИНА
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Читатели "КП-Коми" определили лучших участников конкурса "Бизнесмен из народа"Читатели "КП-Коми" определили лучших участников конкурса "Бизнесмен из народа"
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"Комсомольская правда-Коми" определила победителей конкурса "Бизнесмен из народа"! Читатели выбрали среди 15 целеустремленных и не боящихся трудностей предпринимателей из Коми, заявившихся на конкурс, трех лучших.

Перед подведением итогов редакция исправила последствия технической ошибки: из-за неё голоса продолжали поступать 29 сентября, что противоречило условиям конкурса. "Лайки", которые поставили после полуночи 28 сентября, были сняты.

Наталья Прощенко заняла первое место

Наталья Прощенко заняла первое место

Итак, с результатом в 1519 голосов первое место заняла мастерица из Сыктывкара, шьющая костюмы для артистов из народных коллективов, - Наталья Прощенко.

"Серебро" досталось Николаю Филенко

"Серебро" досталось Николаю Филенко

Второе место забрал изобретатель из Инты Николай Филенко: с помощью своих удивительных станков он создает 3D-картины, иконы, шкатулки и сувениры. Интинец набрал 1403 голоса.

Мария Немчинова стала третьей

Мария Немчинова стала третьей

Почетная "бронза" достается уроженке деревни Бакур Ижемского района Марии Немчиновой. История успеха многодетной матери, которая научилась печь в тундре и после сокращения открыла свою пекарню, так вдохновила читателей "КП-Коми", что они проголосовали за неё 1151 раз.

"Комсомольская правда в Коми" поздравляет победителей! Позже мы будем чествовать их и других участников конкурса на награждении. Вскоре мы свяжемся со всеми конкурсантами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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