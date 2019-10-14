Активист Иван Иванов: "В Коми протест по поводу Шиеса не набрал полную силу"

Недавно Комитет развития общественных связей (КРОС) составил рейтинг фобий россиян. Оказалось, что больше всего люди в нашей стране боятся появления мусорного полигона в родном регионе. Известный в Коми эколог Нина Ананина объяснила, почему для жителей республики этот страх также актуален. Активист и председатель "Комитета спасения Печоры" Иван Иванов соглашается с её выводами, но при этом видит в Шиесе не только символ тревог. А политолог и доктор исторических наук Юрий Шабаев уверен, что люди в Коми боятся не столько сам полигон, сколько долгосрочные последствия его строительства.

Согласно данным рейтинга, который составили специалисты КРОС, россияне больше всего боятся бродячих собак, полицейского произвола, утечки данных, ДТП и дорожных конфликтов, гибели в авиакатастрофе. Но на первом месте в топе национальных фобий - страх появления мусорного полигона в регионе.

- Для жителей республики строительство мусорного полигона на станции Шиес более опасно, чем для Архангельска. Со стороны Коми протест не набрал полную силу, не все понимают опасность ситуации, - отметил активист Иван Иванов.

Вместе с тем, у председателя "Комитета спасения Печоры" полигон на станции Шиес ассоциируется не только с негативом.

- Шиес — не только страх, но пример успеха в плане объединения, осознания людей, что от них что-то зависит, - сказал Иван Иванов.

Политолог и доктор исторических наук Юрий Шабаев уверен, что появление полигона страшит жителей Коми и других россиян не только из-за заботы о природе.

- За страхом появления мусорных полигонов в регионах стоит не только забота об экологии, но и опасения за свое здоровье и здоровье детей. Население полагает, что строительство мусорного полигона повлечет за собой печальные последствия для экологии. А это уже отразится на здоровье людей как в Архангельской области, так и в Республике Коми. Огромный отток населения (с 1989 года мы потеряли уже треть населения республики) будет только стимулироваться этими опасениями. Будущее у республики туманно, появляются новые риски. Комплекс страхов влияет на общественные настроения. Люди боятся не самого полигона, а последствий его создания. Возможно, некоторые страхи преувеличены, но их нельзя сбрасывать со счетов. Нужна серьезная научная проработка проекта полигона на станции Шиес. У ученых нет данных для его полной оценки. А так как никто по этому поводу ничего однозначно сказать не может, в дальнейшем страхи будут расти, в том числе и мнимые, - объяснил ученый.

Как и специалисты КРОС, Юрий Шабаев подчеркивает, что боязнь появления полигонов для переработки ТБО подогревается из-за того, что власть и общество не говорят друг с другом.

- Диалог по полигону на Шиесе, конечно, пытаются организовать, но он не достаточно активен. Чем больше власти будут прятаться от этого разговора, тем больше будет мнимых страхов и слухов, которые будут нагнетать атмосферу, - уверен политолог.

Топ-3 экострахов жителей Коми

Полигон для переработки ТКО на станции Шиес (подробности)

Мусороперерабатывающее предприятие в Сыктывкаре (подробности)

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