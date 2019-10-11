2019-10-11T17:30:30+03:00
Общество

Жители Коми вместе со всей Россией боятся мусорных полигонов

Известный в республике эколог Нина Ананина объяснила, что катализатором страха стал Шиес
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми уже не раз выходили на акции протеста против строительства мусорного полигона на станции ШиесЖители Коми уже не раз выходили на акции протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес
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Компания развития общественных связей (КРОС) составила рейтинг фобий россиян. Оказалось, что больше всего жители нашей страны боятся строительства мусорного полигона в родном регионе. Известный в Коми эколог Нина Ананина уверена, что для жителей республики этот страх также актуален и дала свои комментарии о причинах его появления.

По словам экоактивистки, это страх появился, когда в 4 километрах от территории Коми на станции Шиес в Архангельской области стали строить так называемый экотехнопарк. Теперь фобия крепнет на фоне слухов о возобновлении строительства полигона для радиоактивных отходов под Ухтой и новостей о поиске места для мусороперерабатывающего завода в Сыктывкаре.

Национальный рейтинг тревог специалисты КРОС составили на основе анализа данных, которые получили после мониторинга социальных сетей и СМИ. Россияне боятся гибели в авиакатастрофе, бродячих собак, ДТП и дорожных конфликтов, полицейского произвола. Но первое место среди тревог в сердцах россиян занимает строительство мусорных полигонов. Эксперты КРОС подчеркивают, что основной вклад в формирование тревожности в данном случае вносит ситуация на Шиесе.

- История архангельского протеста не только вызвала интерес СМИ и граждан в соцсетях, она стала моделью для конфликтов вокруг строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих предприятий в Самаре, Кирове, Серпухове, Зеленограде, Ликино-Дулево, - говорится в исследовании.

Эколог Нина Ананина

Эколог Нина Ананина

Эколог Нина Ананина соглашается с результатами исследования.

- Сегодня проблема строительства мусорных полигонов в регионах стала одной из самых злободневных. Тот же полигон на станции Шиес - плевок в душу северян. Он стал катализатором, всколыхнул гражданскую активность. Если бы полигон строился под мусор из населенных пунктов Архангельской области — это один момент. Нормальные, правильно сконструированные полигоны на самом деле важны. Но дело в том, что отходы будут везти из Москвы. Мы отдаем столице налоги, ресурсы, людей, которые уезжают. А взамен получаем мусор. Такое люди вытерпеть уже не смогли, - говорит активистка.

Острый страх мусорного полигона мучает жителей Коми ещё и по другой причине.

- Уже были обращения по поводу Шиеса и к президенту страны. Он сказал, что нужно учитывать мнение местных жителей. В таком качестве рассматриваются только люди из Архангельской области. Но от Шиеса до Коми четыре километра. Не рассматривать нашу позицию неправильно, как и говорить, что кто-то хайпует на несуществующей для региона проблеме. Это не вызывает доверия и провоцирует только большее недовольство, - подчеркнула Нина Ананина.

Национальный индекс тревожностей, составленный специалистами КРОС. Источник: http://anxiety.cros.ru/

Национальный индекс тревожностей, составленный специалистами КРОС. Источник: http://anxiety.cros.ru/

Сейчас к проблеме Шиеса в Коми добавляются и другие болезненные разговоры об экологии. Так, в Сыктывкаре возобновились разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода. В начале октября начальник управления охраны окружающей среды Минприроды Коми Игорь Лызлов сообщил, что появился желающий построить мусороперерабатывающее предприятие под столицей Коми мощностью 250 тонн в год. Кроме того, жителей Ухты напугала информация о том, что в поселке Водный снова хотят возводить пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Люди даже собирали подписи против ПЗРО. Их отправили главе республики Сергею Гапликову.

- Проблема ухтинского полигона в том, что по документам выходит, что он будет вмещать больше отходов, чем те, что накоплены под Ухтой. У людей появляется закономерный вопрос: чем будут заполнять пустующую площадь? Они предполагают, что в Водный будут возить радиоактивные отходы из других регионов, - объясняет эколог.

Тем временем глава ухтинской администрации Магомед Османов утверждает, что о возвращении к проекту ПЗРО речи не идет. Возможно, «мусорный» страх жителей Коми уменьшится, если власти начнут чаще отвечать на вопросы граждан: эксперты КРОС предполагают, что восстановление диалог между чиновниками и обществом поможет этому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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