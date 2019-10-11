Жители Коми вместе со всей Россией боятся мусорных полигонов

Компания развития общественных связей (КРОС) составила рейтинг фобий россиян. Оказалось, что больше всего жители нашей страны боятся строительства мусорного полигона в родном регионе. Известный в Коми эколог Нина Ананина уверена, что для жителей республики этот страх также актуален и дала свои комментарии о причинах его появления.

По словам экоактивистки, это страх появился, когда в 4 километрах от территории Коми на станции Шиес в Архангельской области стали строить так называемый экотехнопарк. Теперь фобия крепнет на фоне слухов о возобновлении строительства полигона для радиоактивных отходов под Ухтой и новостей о поиске места для мусороперерабатывающего завода в Сыктывкаре.

Национальный рейтинг тревог специалисты КРОС составили на основе анализа данных, которые получили после мониторинга социальных сетей и СМИ. Россияне боятся гибели в авиакатастрофе, бродячих собак, ДТП и дорожных конфликтов, полицейского произвола. Но первое место среди тревог в сердцах россиян занимает строительство мусорных полигонов. Эксперты КРОС подчеркивают, что основной вклад в формирование тревожности в данном случае вносит ситуация на Шиесе.

- История архангельского протеста не только вызвала интерес СМИ и граждан в соцсетях, она стала моделью для конфликтов вокруг строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих предприятий в Самаре, Кирове, Серпухове, Зеленограде, Ликино-Дулево, - говорится в исследовании.

Эколог Нина Ананина

Эколог Нина Ананина соглашается с результатами исследования.

- Сегодня проблема строительства мусорных полигонов в регионах стала одной из самых злободневных. Тот же полигон на станции Шиес - плевок в душу северян. Он стал катализатором, всколыхнул гражданскую активность. Если бы полигон строился под мусор из населенных пунктов Архангельской области — это один момент. Нормальные, правильно сконструированные полигоны на самом деле важны. Но дело в том, что отходы будут везти из Москвы. Мы отдаем столице налоги, ресурсы, людей, которые уезжают. А взамен получаем мусор. Такое люди вытерпеть уже не смогли, - говорит активистка.

Острый страх мусорного полигона мучает жителей Коми ещё и по другой причине.

- Уже были обращения по поводу Шиеса и к президенту страны. Он сказал, что нужно учитывать мнение местных жителей. В таком качестве рассматриваются только люди из Архангельской области. Но от Шиеса до Коми четыре километра. Не рассматривать нашу позицию неправильно, как и говорить, что кто-то хайпует на несуществующей для региона проблеме. Это не вызывает доверия и провоцирует только большее недовольство, - подчеркнула Нина Ананина.

Национальный индекс тревожностей, составленный специалистами КРОС. Источник: http://anxiety.cros.ru/

Сейчас к проблеме Шиеса в Коми добавляются и другие болезненные разговоры об экологии. Так, в Сыктывкаре возобновились разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода. В начале октября начальник управления охраны окружающей среды Минприроды Коми Игорь Лызлов сообщил, что появился желающий построить мусороперерабатывающее предприятие под столицей Коми мощностью 250 тонн в год. Кроме того, жителей Ухты напугала информация о том, что в поселке Водный снова хотят возводить пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Люди даже собирали подписи против ПЗРО. Их отправили главе республики Сергею Гапликову.

- Проблема ухтинского полигона в том, что по документам выходит, что он будет вмещать больше отходов, чем те, что накоплены под Ухтой. У людей появляется закономерный вопрос: чем будут заполнять пустующую площадь? Они предполагают, что в Водный будут возить радиоактивные отходы из других регионов, - объясняет эколог.

Тем временем глава ухтинской администрации Магомед Османов утверждает, что о возвращении к проекту ПЗРО речи не идет. Возможно, «мусорный» страх жителей Коми уменьшится, если власти начнут чаще отвечать на вопросы граждан: эксперты КРОС предполагают, что восстановление диалог между чиновниками и обществом поможет этому.

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