2019-11-01T11:31:58+03:00
Общество

Ухтинская администрация будет расследовать гибель девочки в детсаду

Проверку закончат в течение двух недель
Дарья ЮДИНА
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Ухтинская администрация расследует обстоятельства гибели ребенкаУхтинская администрация расследует обстоятельства гибели ребенка
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Вчера стало известно о гибели ребенка в ухтинском детском саду № 11. Пятилетняя девочка умерла во время тихого часа из-за острого развития респираторного образования. Ряд ведомств объявили о проверке обстоятельств смерти ребенка. О своем расследования вчера объявила и ухтинская городская администрация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для расследования в соответствии с приказом Минобрнауки России ухтинская администрация создала комиссию по расследованию несчастного случая. В течение 15 дней расследование должно быть завершено.

Напомним, что обстоятельства смерти ребенка изучает Следственный комитет Коми, региональное Министерство образования, науки и молодежной политики. О проведении служебного расследования объявило и ухтинское управление образования.

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Об этом сообщает информированный источник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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