Отец девушки, которую изрезали ножом в ухтинском магазине, рассказал о ее самочувствии

3 января 23-летнюю ухтинку, которую злоумышленник изрезал ножом в Ухте, перевели из палаты реанимации в отделение нейрохирургии Коми республиканской клинической больницы. Отец девушки Алиджан Азизов рассказал «КП-Коми», что девушка чувствует себя хорошо.

- Эльвиру перевели в палату. Мама и брат находятся рядом с ней в Сыктывкаре (девушку вертолетом санавиации транспортировали из Ухты в столицу Коми - ред.). Чувствует себя нормально — разговаривает, кушает. Понемногу отходит от шока, который ей пришлось пережить. Все хорошо, слава богу. Я нахожусь в Ухте, она разговаривала со мной по телефону. Говорит, что детально помнит нападение, - отметил Алиджан.

Сочувствующие ухтинцы сразу после чрезвычайного происшествия организовали сбор помощи в пользу пострадавшей семье.

- Мы несколько раз отказывались от сбора средств. Нам звонили с газеты и телевидения и говорили, что люди хотят помочь от чистого сердца. Поэтому мы решили принять помощь. Благодарю всех, кто помогал. В Ухте живут такие отзывчивые люди, - рассказал отец пострадавшей девушки.

Эльвиру ждет долгое восстановление после перенесенных травм. Отец отметил, что после выздоровления его дочь вряд ли вернется к обязанностям продавца.

Напомним, что 25 декабря прошлого года неизвестный отморозок не менее десяти раз ударил беззащитную девушку-продавщицу в овощном ларьке ножом, обчистил кассу, а после просто оставил жертву истекать кровью. Жуткое видео нападения на девушку-продавщицу в Ухте опубликовала информационная программа «День». Мужчину поймали через день - СУ СК России по Коми опубликовало видео задержания злоумышленника.

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