2020-01-17T12:43:39+03:00
Общество

Суд продлил арест экс-ректору УГТУ Николаю Цхадая

Он еще как минимум два месяца проведет в СИЗО
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Николай Цхадая во время выборов ректора УГТУ. Источник: фотобанк Центра СМИ УГТУНиколай Цхадая во время выборов ректора УГТУ. Источник: фотобанк Центра СМИ УГТУ
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Экс-ректор УГТУ Николай Цхадая еще два месяца проведет в СИЗО. Сегодня, 17 января, Сыктывкарский городской суд продлил ему срок содержания под стражей на два месяца — до 20 марта.

Пресс-служба суда сообщает, что ходатайство следователей о продлении срока содержания Цхадая под стражей удовлетворено.

- Иная мера пресечения не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемого в процессе уголовного судопроизводства и не обеспечит достижение целей, предусмотренных ч. 1 ст.97 УПК РФ (основания для избрания меры пресечения), - говорят в суде.

Кстати, после громкого задержания главы МВД по Коми Виктора Половникова появились версии, что именно Цхадая передал «компромат» на силовика следователям.

Напомним, что президента ухтинского вуза задержали 21 ноября. Николая Цхадаю подозревают в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в растрате. 22 ноября Сыктывкарский городской суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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