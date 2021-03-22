В Воркуте подростка избили на «вписке» из-за игровой приставки

Шокирующее видео разлетелось по всему интернету

Михаил Л. из Воркуты, ставший жертвой группового избиения, рассказал свою версию произошедшего в тот день. На подростка напали трое парней в одной из городских квартир. Юноша долгое время находился в больнице с тяжелыми травмами лица и головы.

По словам воркутинца, конфликт произошел из-за игровой приставки, которую Михаил одолжил поиграть. Парень не думал оставлять чужое себе, а не возвращал он ее лишь потому, что сроки пользования не были обговорены. Об этом он рассказал порталу PG11.ru.

- Да я как бы и не был против ее вернуть. Просто я не был дома, поэтому вот прямо срочно отдать ее не мог. Они сказали, что поставят меня на счетчик - 100 рублей за каждый просроченный час. Ну я их и обозвал, - делится своими воспоминаниями Михаил.

Тогда юноша сразу же ушел за приставкой и вернул ее хозяину. Обиженные знакомые Михаила потребовали от него извинений, воркутинец сразу же их принес. Однако, когда он уже собирался уходить, кто-то дал ему подзатыльник.

- Я потерял равновесие и не мог драться. Тогда я им «кинул предъяву» за то что он ударил меня «в крысу». Решили встретиться и пообщаться. Я дал адрес дома, приехали Рома, Игорь и Дима (фигуранты уголовного дела, - прим.ред.). При том что общаться я должен был только с одним. Они залетели в квартиру, мне сразу ударили в челюсть. Тогда я достал ножик и начал им угрожать. Двое из них ушли, остался только Рома, - рассказывает Михаил.

Сейчас молодой человек проходит реабилитацию после случившегося. Он признается, что боится за свою жизнь, так как знает, на что способны его обидчики.

- Я опасаюсь за свою жизнь, потому что они могут в тюрьме достать телефоны, позвонить по телефону и все - мне конец, - размышляет Миша.

Напомним, в начале ноября всю Россию потрясло шокирующее видео со «вписки». На кадрах ролика было запечатлено, как молодого парня с особой жестокостью избивают три его знакомых: бьют преимущественно по лицу, голове и животу. Позже станет известно, что видео снимали две девушки.

На данный момент все фигуранты избиения установлены: это 21-летний, 16-летний и 15-летний жители города. 21-летний и 16-летний фигуранты ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Двое подозреваемых находятся под стражей, еще один – под домашним арестом.

Сразу после происшествия замруководителя администрации по общим вопросам Ярослав Шапошников и депутат госсовета РК Руслан Магомедов взяли уголовное дело под личный контроль. Они заверили маму Михаила, что никакого «замирения» дела не будет.

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