Верховный суд Коми оставил без изменений приговор Ирине Шеремет

Верховный суд Коми поставил точку в громком деле. Фото: Дмитрий БРАЛЬНИН

Сегодня, 23 декабря, в Верховном суде Коми рассмотрели апелляцию по уголовному делу в отношении жительницы столицы Ирины Шеремет. Сыктывкарке, виновной в громком ДТП прошлого года, в октябре 2022-го городской суд назначил наказание 5,5 лет лишения свободы. Верховный суд оставил приговор без изменений, однако судьи решили снять арест с имущества подсудимой в Санкт-Петербурге и с 2,5 млн рублей на банковских счетах.

Напомним, 1 октября 2021 года Ирина Шеремет за рулем «Suzuki Grand Vitara» на повороте с Октябрьского проспекта на Орджоникидзе, совершила наезд на 8-летнего школьника. Далее, не справившись с управлением и эмоциями, Шеремет без остановки поехала дальше и недалеко от Элеваторной сбила 38-летнюю мать двоих детей.

Здесь, возле ЦВК, погибла мать двоих детей. Фото: архив КП.

Женщина от полученных травм скончалась. Только врезавшись в легковушку, Шеремет остановилась.

Судебные разбирательства длятся уже больше года. Фото: Дмитрий БРАЛЬНИН

Между тем, в ходе судебных заседаний подсудимая вину признала полностью. Cуд назначил Ирине Шеремет наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Подробности судебного заседания будут опубликованы позднее.

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