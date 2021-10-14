«Не без сюрпризов»: мама попавшего в страшную аварию в Коми мальчика рассказала о реабилитации сына

Врачи делают всё необходимое для того, чтобы Филипп скорее поправился. Фото: Нина ЮШКОВА

Мама пострадавшего в страшном ДТП в Сыктывкаре 8-летнего школьника Филиппа Радмила Г. рассказала «КП-Коми», как идут дела у сына.

Напомним, Филипп больше недели находился в тяжелом состоянии в реанимации, за него молилась и держала кулачки вся страна. Все выдохнули с огромной долей облегчения, когда мальчика на прошлой неделе перевели в отделение нейрохирургии.

Уже позже мы писали о том, что Радмила рассказала, что сын начал сам дышать, есть и ходить: «Я, наконец, могу быть рядом с сыном. Сейчас это важнее всего», — сообщила тогда женщина. Сейчас у ребенка очередной этап восстановления. Филипп получает всё самое необходимое лечение и находится под неусыпным присмотров медиков.

— Потихоньку выздоравливаем, лечимся, но не без сюрпризов, — рассказала «Комсомолке» Радмила. — Лежим, идёт реабилитация.

Напомним читателям, ужасная трагедия произошла ровно две недели назад, 1 октября: 52-летняя водитель Suzuki Ирина Шеремет, поворачивая с Октябрьского проспекта улицу Оплеснина, на на пешеходном переходе сбила школьника. После этого, не останавливаясь, выехала на тротуар, где на высокой скорости сбила женщину. Пострадавшая Ирина Р. скончалась до приезда врачей. У 38-летней женщины остались муж и двое детей: 5-ти и 14-ти лет.

Однако на этом водитель японской иномарки не остановилась. Поворачивая на Элеваторную, Suzuki влетел в «Фольксваген», в этом авто пострадали водитель и пассажир.

Сейчас Шеремет находится в СИЗО. Её адвокат просит суд изменить меру пресечения и отпустить женщину под домашний арест. Соответствующую апелляционную жалобу Сергей Ванеев направил в горсуд.

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