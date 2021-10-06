Адвокат виновницы смертельного ДТП в Сыктывкаре просит для нее домашний арест

Фото из личного архива Ирины Шеремет

В Сыктывкаре адвокат 52-летней Ирины Шеремет, сбившей насмерть женщину, просит суд изменить меру пресечения и отпустить ее под домашний арест. Соответствующую апелляционную жалобу Сергей Ванеев направил в горсуд.

Ранее Ирине Шеремет избрали меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 1 октября Ирина Шеремет, будучи за рулем японской машины, сбила двоих людей и врезалась в автомобиль. По ее словам, у ее машины отказали тормоза, из-за чего она наехала сначала на ребенка, который впал в кому после столкновения, а затем сбила 38-летнюю женщину. Она умерла мгновенно от травм до приезда медиков.

Также известно, что женщина является женой экс-министра экономики Коми Андрея Шеремета. У пары есть двое взрослых детей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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