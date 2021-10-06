Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 10:44

Адвокат виновницы смертельного ДТП в Сыктывкаре просит для нее домашний арест

Защитник Ирины Шеремет обжаловал приговор
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото из личного архива Ирины Шеремет

Фото из личного архива Ирины Шеремет

В Сыктывкаре адвокат 52-летней Ирины Шеремет, сбившей насмерть женщину, просит суд изменить меру пресечения и отпустить ее под домашний арест. Соответствующую апелляционную жалобу Сергей Ванеев направил в горсуд.

Ранее Ирине Шеремет избрали меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 1 октября Ирина Шеремет, будучи за рулем японской машины, сбила двоих людей и врезалась в автомобиль. По ее словам, у ее машины отказали тормоза, из-за чего она наехала сначала на ребенка, который впал в кому после столкновения, а затем сбила 38-летнюю женщину. Она умерла мгновенно от травм до приезда медиков.

Также известно, что женщина является женой экс-министра экономики Коми Андрея Шеремета. У пары есть двое взрослых детей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавший в смертельном ДТП в Сыктывкаре 8-летний мальчик пришел в себя

За жизнь ребенка продолжают бороться республиканские врачи (подробности)

КАРТИНА ДНЯСмертельное ДТП в Сыктывкаре возле ЦВК: погибла женщина, пострадал ребенок