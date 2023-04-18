«Первая добыча газа в стране и важная железная дорога»: искусственный интеллект представил Сосногорск голубоглазым мальчишкой

Фото: с личной страницы Кирилла Соловьёва – Кир Sol

Дизайнер Кирилл Соловьёв с помощью нейросети Midjorney создал портрет города в Коми –Сосногорска. Рассмотрим вместе с читателями.

На нас смотрит совсем мальчишка – это и верно, ведь город был основан только в 1939 году. В руке у мальчика синим огнём горит факел, что, несомненно, отводит к обилию природного газа в этих местах. Именно в Сосногорске началась промышленная добыча газа в стране, 6 ноября 1941 года – день образования Сосногорского газоперерабатывающего завода. Однако на очеловеченной картине города никак не запечатлено производство сажи на заводе у деревни Крутой. Эх, нужно было сделать-таки чёрными щёчки нашему сорванцу!

Интересный момент – наш парень Сосногорск украшен массивной железной короной и лицо украшено металлическими блёстками, что точно указывает на железнодорожную историю города. Раньше Сосногорск носил название станция «Ижма». Как появилась добыча угля и нефти на Севере, так встал вопрос об их перевозке. Так, в 1939 на излучине двух рек Ижмы и Ухты наметили схему будущей дороги, и были вбиты первые колышки в будущую ж/д трассу. Уже в феврале 1942 года через станцию «Ижма» пробежал первый состав с воркутинским углем. А спустя 70 лет в парке «Сосногорье» установили памятник – паровоз. Машина была выпущена в Польше в 1949 году, на ней помимо людей перевозили грузы во время стройки железной дороги. Котлы паровоза использовались вплоть до середины 90-х годов.

Вернёмся к мальчишке. Возможно, голубые глаза мальчика отображают глубину и чистоту протекающей вблизи с городом реки Ижма. В целом, задумка очеловечить города России потрясающая, мы с нетерпением ждём появления райцентров Коми.

Hанее мы увидели у Кирилла Соловьёва образы Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Усинска, Печоры и Инты.

Напомним, ранее мы увидели у Кирилла Соловьёва образы Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Усинска, Печоры и Инты.

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