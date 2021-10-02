«Сжечь ее»: на виновницу смертельного ДТП в Сыктывкаре обрушилась волна ненависти и угроз

Фото из личного архива Ирины Шеремет

Ирина Шеремет из Сыктывкара стала самой обсуждаемой персоной не только в Коми, но и за пределами республики в минувшую пятницу. Женщина за рулем своего авто наехала на 8-летнего ребенка, затем сбила 38-летнюю женщину и врезалась в легковушку. В этой аварии погибла сыктывкарка, а мальчик впал в кому и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Происшествие вызвало бурное обсуждение в Сети. На виновницу ДТП вылилась целая волна хейта, пожеланий смерти, а также угрозы. Жители республики совсем не стеснялись в выражениях относительно Ирины Шеремет.

- Таких тварей сразу надо наказывать, а не следствие вести месяцами... Она жива, а женщину не вернёшь и неизвестно, что с ребенком будет, - высказалась Ольга Г. в комментариях к новости.

Более радикально рассуждает Ольга Б.

- Скотина, жизнь забрала и что ещё с ребенком, неизвестно. Родственникам соболезнования, ребенку скорейшего выздоровления, а эту тварину на зону, грехи замаливать, - написала женщина.

В своих выражениях Евгений М. и вовсе не стесняется и предлагает убить виновницу аварии.

- Сжечь с**у! И нисколько не жалко будет. За такие действия 10 лет тюрьмы? И лишение прав - это малое наказание, - пишет мужчина.

Также добавим, что на личной странице в социальных сетях у Ирины началась настоящая травля. Люди десятками оставляют нелицеприятные сообщения и пожелания. Сыктывкарка после этого ограничила доступ к своему профилю и закрыла его.

Сама женщина тяжело переживает случившееся и уверяет, что намеренно никого не сбивала. По ее словам, автомобиль стал неисправен, и она не смогла затормозить. Остановить Ирину сумел лишь попавшийся у нее на пути Volkswagen. В момент ДТП женщина была трезвой.

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