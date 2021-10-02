Виновница смертельного ДТП в Сыктывкаре в день трагедии чуть не сбила еще двоих человек

Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео, как виновница смертельной аварии в Сыктывкаре Ирина Шеремет в день трагедии чуть не сбила еще двоих людей.

На кадрах видно, как Suzuki женщины несется с высокой скоростью по улице в то время, как дорогу переходит мужчина с ребенком. Сыктывкарка даже не думает притормозить перед пешеходным переходом и пролетает мимо испуганного молодого отца, который еле успевает выбежать на обочину, схватит ребенка.

После инцидента он еще долго в растерянности и в шоковом состоянии озирается по сторонам.

Напомним, трагедия случилась накануне, 1 октября, в Сыктывкаре. 52-летняя водитель Suzuki сбила на пешеходном переходе 8-летнего мальчика, затем насмерть задавила 35-летнюю сыктывкарку и врезалась в другой автомобиль. В аварии сильно пострадал ребенок, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ирине Шеремет, супруге бывшего министра экономики Коми, грозит 12 лет тюрьмы.

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