Стали известны новые подробности резонансного убийства бизнесвумен из Сыктывкара

В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела

В Сыктывкаре завершено расследование убийства 52-летней Натальи Порошиной - известной бизнесвумен. Она погибла от рук бывшего мужа, который расправился с ней на берегу реки Сысолы.

Следствием установлено, что в день трагедии пара встретилась около местечка Кочпон на левом берегу реки. Между бывшими супругами возникла сильная ссора, в ходе которой 53-летний Сергей Карандашев убил предпринимательницу. Сразу сдаваться полиции мужчина был не намерен, а надеялся, что тело экс-жены не найдут, ведь он поместил труп в мешок, который нашел неподалеку, и перетащив его на правый берег, спрятал в овраге, прикрыв травой, после чего покинул место убийства.

Тело женщины нашли через несколько дней. В полицию и к волонтерам обратилась дочь Натальи, которая не дождалась мать с пробежки.

Сейчас Сергей Карандашев находится в СИЗО и ожидает суда.

- В ходе расследования обвиняемый признал вину по предъявленному обвинению и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СК по Коми.

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