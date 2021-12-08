«Одной мне не справиться, помогите»: известная рок-певица призвала к поддержке Богоявленского храма в Лялях

Российская рок-звезда Ольга Кормухина не прошла мимо благого дела. Фото: личный архив.

Советская и российская рок-певица Ольга Кормухина поддержала дело сохранения Богоявленского храма в Лялях в Княжпогостском районе Коми и своими усилиями и своих друзей помогла настоятелю иерею Владимиру Левичеву закрыть основную часть долгов, оставшихся после большой работы, проведенной в храме в течение года.

«Есть дела, которые не могут ждать!»

Напомним, в течение 2021 года в храме в Лялях была проделана масштабная работа по восстановлению святого места. Последними штрихами в этом году стали покрытие купола шашечной кровлей и установка окон на первом этаже. Сотни людей приезжали в Ляли, дабы внести свою лепту в восстановление храма.

Восстанавливать храм в Лялях съезжаются волонтеры со всей России. И даже иностранцы. Фото предоставлено КП-Коми.

Известная российская певица Ольга Кормухина не осталась в стороне от благого дела, артистка опубликовала в своих социальных сетях информацию о спасении Богоявленского храма, чем собрала множество неравнодушных откликов. «Есть дела, которые не могут ждать! Но одной мне не справиться, поможете?», - вопрошает Ольга своих друзей и подписчиков.

Неоценимый вклад в общее дело

Мимо истории отца Владимира невозможно пройти равнодушно: организовав вокруг себя волонтеров и людей с большим сердцем, настоятель два года упорно и настойчиво приводит в порядок памятник архитектуры, который находился до его прихода в глубочайшем запустении, вкладывает всю душу. Храм преобразился.

Батюшка Владимир Левичев два года упорно и настойчиво приводит в порядок памятник архитектуры, который находился до его прихода в глубочайшем запустении, вкладывает всю душу. Фото: Архив "КП"

Увы, пока отец Владимир боролся с коронавирусом за жизнь и здоровье, появились долги за стройматериалы, цены на которые резко подскочили.

В этом году храм встретил много волонтеров. Фото предоставлено КП-Коми.

Подписчики Ольги Кормухиной не остались в стороне, поклонники живо отреагировали на трогательный пост и оставляли добрые комментарии: «Смотрела на фото и плакала», «Поможем всем миром!». А также подкрепляли слова делом, направляя денежные средства для храма.

- Я очень благодарен Ольге за поддержку, - говорит отец Владимир. - Ее инициатива и пожертвования, направленные ее поклонниками, внесли неоценимый вклад в общее благое дело.

Колокольня храма, нуждающаяся в ремонте и спасении. Фото предоставлено КП-Коми.

К сожалению, долг еще полностью не закрыт. Кроме того, впереди предстоят работы по сохранению колокольни храма, которая разрушается. Купол на колокольню может быть предварительно изготовлен зимой, а уже весной установлен.

Крест для установки на колокольне храма. Фото предоставлено КП-Коми.

Вы можете помочь

Прихожане и жители деревни Ляли во главе с настоятелем иереем Владимиром Левичевым просят о посильной финансовой помощи. Номер банковской карты 4276 1609 0202 2236 привязана к номеру телефона 89087150515. Получатель Владимир Валентинович Л. с пометкой: «Благотворительная помощь на храм». Сделаем благое дело вместе!

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