2019-04-02T16:42:21+03:00
Общество

В Следственном комитете по Коми сообщили, когда возобновят поиски убитых Анастасии Щетининой и Анны Нестеровой

Расследование уголовных дел об убийстве жительниц Ухты и Сыктывкара продолжается
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: информационная программа «День»Фото: информационная программа «День»
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Поиски убитых Анастасии Щетининой и Анны Нестеровой, приостановленные из-за погодных условий, возобновятся, сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Коми.

- В настоящее время продолжается расследование уголовных дел об убийстве жительниц Ухты и Сыктывкара. Поисковые мероприятия будут незамедлительно возобновлены, как только обстановка в местах поиска и погодные условия будут соответствовать безопасному их проведению, - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, 38-летняя ухтинка Анастасия Щетинина пропала 9 ноября. 13 ноября было объявлено, что по подозрению в убийстве задержан муж пропавшей женщины и его сообщница. На следующий день была задержана еще одна сообщница пары. По версии следствия, 9 ноября муж Анастасии задушил ее, спрятал тело в чемодан, который затем выкинул в реку. 16 ноября подозреваемых поместили под стражу на два месяца. Чемодан с телом ищут до сих пор.

43-летняя сыктывкарка Анна Нестерова пропала в начале ноября. Ее искали всем городом, а затем возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре оперативники задержали предполагаемого убийцу. Он признался, что избил Анну, а затем утопил. Труп женщины начали искать водолазы в районе Доручастка.

Тела обеих женщин искали по акватории рек Вычегда и Ухта. Привлекались спасатели, сотрудники МЧС, полиция, волонтеры. Использовались моторные плавсредства, в том числе после замерзания рек катера на воздушной подушке. В поисках участвовали служебно-розыскные собаки, ориентированные на обнаружение тел. С началом зимы работы по поиску временно прекратились.

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Следственный комитет обратился за помощью к СМИ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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