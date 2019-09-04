Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию Василия Гончаренко

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-04T16:30:08+03:00

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В Верховный Суд Коми на апелляционное рассмотрение поступило уголовное дело экс-руководителя администрации Корткеросского района Василия Гончаренко. Об этом пишет «БНК».

Напомним, что Василий Гончаренко обвинялся в получении взятки от директора компании ООО «Северо-западный лесной терминал» за покровительство при строительстве деревоперерабатывающего завода. В суде фигурант дела пытался доказать, что деньги брал не в качестве взятки, а в отместку за обман со стороны предпринимателя. Полученные деньги он хотел потратить на пиар-компанию, так как собирался участвовать в дополнительных выборах в Государственный совет Республики Коми. Василий Гончаренко просил суд признать его виновным не во взяточничестве, а в мошенничестве.

Но суд признал экс-главу Корткеросского района виновным в получении взятки и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 1,1 миллиона рублей. Также Василия Гончаренко на три года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

После оглашения приговора адвокаты сразу заявили о том, что будут оспаривать решение первой судебной инстанции. 17 сентября Верховный суд Республики Коми рассмотрит апелляцию от них.

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ИСТОЧНИК KP.RU