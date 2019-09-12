В Вычегде нашли тело мальчика, который вместе с братом утонул в Усть-Куломском районе

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-12T17:17:22+03:00

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В Вычегде нашли тело 3-летнего мальчика, который вместе с братом утонул в августе. Инцидент произошел в Усть-Куломском районе. Об этом пишет "Комиинформ".

Мертвого ребенка нашли рыбаки. Его обнаружили недалеко от деревни Лебяжск: тело отнесло ниже по течению на 37 километров от места падения мальчика. Завершению поисков способствовало то, что на прошлой неделе в том районе на катере работали спасатели. Они "разворошили" затонувшую в прибрежных зонах древесину и благодаря этому тело "освободилось" и поплыло вниз по течению.

Напомним, что трагедия произошла 6 августа. Трое братьев отправились на рыбалку. В какой-то момент младший мальчик упал в воду, а 12-летний брат бросился его спасать. Но детей отнесло сильным течением и оба утонули. 14 августа тело старшего мальчика нашел дедушка утонувших детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU