В Усть-Неме простятся с утонувшим в Вычегде 12-летним мальчиком

В районе понтонного моста возле села Усть-Нем 14 августа нашли тело 12-летнего мальчика, который на прошлой неделе утонул вместе с 3-летним братом в Вычегде. В местной администрации рассказали, когда ребенка проводят в последний путь.

- Вчера вечером ребенка отвезли на вскрытие, сегодня должны привезти. Непонятно, во сколько это произойдет, поэтому, скорее всего, похороны назначат на завтра, 16 августа. Смерть братьев - большая потеря для села. Все жители знают о трагедии, переживают, сочувствуют, помогают семье погибших материально и морально. В свою очередь, и наша администрация, и администрация района помогла участникам поисковой группы с топливом для моторных лодок. Также мы предоставили жилье спасателям, - рассказали в администрации села Усть-Нем.

Кстати, старшего ребенка с помощью приспособления «кошки» вытянул дедушка погибших братьев. Поиски трехлетнего малыша продолжаются. Обычно они стартуют в 5 утра и завершаются около 19-20 часов вечера, когда начинает смеркаться.

- Изначально в поисках участвовало до 30 местных жителей. Со временем это количество снизилась, так как начала таять надежда на благоприятный исход поисков. Но, когда вчера нашли тело старшего ребенка, это дало новый толчок веры, поиски продолжаются в усиленном режиме, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Пресс-служба МЧС по Коми сообщает, что 14 августа за сутки участники поисковой группы проверили 10 км водной поверхности и прибрежной линии (искали «кошками»). Водолазные работы не проводились. С начала работ проверено 65 км прибрежной линии, водолазами было обследовано 22 000 м² донной поверхности. 15 августа поиски второго ребенка продолжаются.

Напомним, что 6 августа во время рыбалки в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды спастись им не удалось, дети утонули. Около 12:35 14 августа старшего ребенка нашли недалеко от места предполагаемой гибели.

Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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