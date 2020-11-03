Стала известна судьба пропавших во время пожара на нефтешахте в Ухте горняков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пропавшие во время пожара в ухтинской шахте горняки признаны мертвыми. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ. По данным ведомства, родственники рабочих дали свое согласие на признание их погибшими. Это дает им право претендовать на компенсации из регионального и федерального бюджетов.

Напомним, трагедия случилась 1 ноября в 20:03. По предварительной версии, при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть» произошло возгорание. Из огня были эвакуированы 80 человек, двое оставались без вести пропавшими.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

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