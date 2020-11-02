На нефтешахте в Коми все еще не могут погасить пожар

Горение продолжается на отметке минус 200 метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нефтешахте №1 НШУ "Яреганефть" продолжают бороться с возгоранием в уклонном блоке. Горение продолжается на отметке минус 200 метров. Работа горноспасателей осуществляется в трехсменном режиме. На тушении подземного пожара работают пять отделений ярегского взвода ВГСЧ и ВГК шахты. В Ярегу прибыли три отделения ВГСО в количестве 22 человек.

Сформирован запас рукавов, стволов, насосов и другого противопожарного оборудования. Продолжается мониторинг газовой атмосферы, отбор проб воздуха.

Задействована шахтная система пожаротушения, проложены дополнительные магистральные линии подачи воды к месту пожара. На границах зоны задымления созданы противопожарные водяные завесы.

Всего в ликвидации последствий аварии принимают участие 98 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 88 человек и 12 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Напомним, в 20:03 1 ноября от дежурного печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть".

Напомним, 80 человек эвакуированы. Продолжаются поиски двух человек.

Напомним, Следком по Республике Коми по факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" организовал доследственную проверку.

Глава Коми выехал на предприятие «Яреганефть».

В Ухте завели уголовное дело по факту пожара в нефтешахте.

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