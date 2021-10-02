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Происшествия2 октября 2021 13:17

Ирине Шеремет, сбившую насмерть женщину в Сыктывкаре, избрали меру пресечения

Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Татьяны Шеремет

Фото из личного архива Татьяны Шеремет

Сыктывкарский городской суд отправил виновницу ДТП Ирину Шеремет, в котором погибла женщина и пострадал школьник, на два месяца в СИЗО. Вопрос об избрании меры пресечения рассматривался сегодня, 1 октября.

Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сегодня утром Ирина, будучи за рулем японской машины, сбила двоих людей и врезалась в машину. По ее словам, у ее авто отказали тормоза, из-за чего она наехала сначала на ребенка, который впал в кому после столкновения, а затем сбила 38-летнюю женщину. Она умерла мгновенно от травм до приезда медиков.

Также известно, что женщина является женой экс-министра экономики Коми Андрея Шеремета. У пары есть двое взрослых детей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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