В Сыктывкаре приступили к рассмотрению дела о смертельном ДТП

В Сыктывкаре началось заседание городского суда по делу о громком смертельном ДТП, виновницей которого является жена экс-главы министерства экономики Коми Андрея Шеремета 52-летняя Ирина Шеремет.

Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения деяния. Ирина Шеремета накануне сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок шел на тренировку и переходил улицу на зеленый сигнал светофора, когда в него врезалась женщина за рулем Suzuki. Мальчик получил тяжелые травмы и впал в кому.

После этого водитель иномарки продолжила путь и сбила насмерть 35-летнюю мать двоих детей.

Сама Ирина утверждает, что находится в шоковом состоянии и утверждает, что ДТП произошли из-за неисправности авто.

Какую меру пресечения изберет суд, будет известно в течение дня.

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