Известны детали экспертизы по делу о смертельном ДТП в Сыктывкаре

Аргумент Ирины Шеремет не нашел подтверждения Фото: Архив "КП"

Эксперты поделились первыми результатами исследования иномарки, на которой Ирина Шеремет сбила сразу двух человек. По словам специалистов, «Сузуки» на момент аварии был полностью исправен.

В порядке оказались и тормоза, которые якобы отказали, сообщает телеграм-канал SHOT. Напомним, Ирина Шеремет упорно утверждала, что инцидент произошел именно из-за несработавшего тормоза. В то же время очевидцы заявляли, что женщина перепутала педали либо просто пыталась сбежать.

Ранее адвокат подозреваемой подал апелляцию на постановление суда о содержании в СИЗО его подзащитной. Он просит оставить Ирину Шеремет под домашним арестом.

Напомним, все произошло 1 октября: в Сыктывкаре Ирина Шеремет сбила ребенка, после чего наехала на женщину и в итоге остановилась, врезавшись в «Фольксваген». Пострадавшая женщина погибла практически сразу, а 8-летнему Филиппу удалось выжить.

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