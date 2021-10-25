Адвокат Шеремет, устроившей смертельное ДТП в Сыктывкаре, отозвал жалобу

Фото: кадр видео

Участница смертельного ДТП в Сыктывкаре Ирина Шеремет останется под стражей по 30 ноября. Ее адвокат отозвал жалобу.

По решению городского суда Ирина Шеремет была заключена под стражу сроком на два месяца. Как передает БНК, в пресс-службе Верховного суда Коми сообщили, что адвокат отозвал апелляцию по поводу избрания меры пресечения.

Как сообщалось ранее, Ирина Шеремет ехала по Октябрьскому проспекту на своей машине «Сузуки». Повернула направо, сворачивая на улицу Орджоникидзе в сторону ЦВК, и на пешеходном переходе наехала на 8-летнего мальчика. После, не справившись с управлением, дама-водитель выехала на тротуар и на высокой скорости сбила пешехода. От полученных травм женщина 1983 года рождения погибла на месте. После этого «Сузуки» врезался в «Фольксваген», в результате чего пострадали водитель и пассажирка немецкого авто.

Напомним, по факту смертельной аварии, которая произошла в пятницу, 1 октября, в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело. Виновницу ДТП заключили на два месяца в СИЗО на время расследования. Сообщалось, что медикам удалось стабилизировать состояние 8-летнего мальчика, пострадавшего в смертельном ДТП в Сыктывкаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми простились с погибшей в смертельном ДТП в Сыктывкаре 38-летней матерью двоих детей

Ирина скончалась на месте аварии от тяжелых травм (подробности)