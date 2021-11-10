Причиной возгорания легковушки, в которой пострадал двухлетний мальчик, стал неисправный прикуриватель

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Стала известна причина возгорания легковушки, в которой пострадал 2-летний ребёнок. По данным МЧС по республике, огонь вспыхнул в «Тойоте Королле» из-за неисправности в электронике: коротнул FM-модулятор в прикуривателе.

Инцидент произошёл накануне в Печоре. Маленький мальчик остался один в салоне автомобиля, пока его 24-летний отец отошёл поесть в столовой. Ребёнка с собой брать не стал, потому что сын уснул. Мужчина надеялся, что успеет прийти обратно до пробуждения малыша, однако застал перед собой уже горящую машину.

По данным издания «Комиинформ», отец мальчика сам работает пожарным. Сейчас пострадавший ребёнок находится в реанимации, он получил тяжелые ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом.

По факту возгорания следователи начали проверку. Им предстоит установить обстоятельства пожара.

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