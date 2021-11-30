Арест сбившей насмерть женщину в Сыктывкаре Ирины Шеремет продлили на два месяца

Фото: скриншот видео

Накануне в Сыктывкарском горсуде рассматривалось дело об изменении меры пресечения Ирине Шеремет – фигурантке уголовного дела о смертельной аварии. Напомним, 1 октября этого года находившаяся за рулем супруга бывшего министра на пешеходном переходе сбила 8-летнего мальчика. После этого она вырулила прямо на женщину, которая погибла на месте, и въехала в другой автомобиль.

О продлении содержания в СИЗО ходатайствовали следователи. Согласно предыдущему решению суда срок ареста подходил к концу 30 ноября, а заявители просили о продлении до 1 января. В итоге суд решил еще дальше подвинуть дату: Ирина Шеремет останется под стражей до 1 февраля.

Ранее родные и близкие простились с погибшей в нашумевшей аварии матерью двоих детей. В то же время врачи добились постепенного восстановления после травм 8-летнего Филиппа, сейчас он находится с семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представлявший Михаила Ефремова после ДТП скандальный адвокат обратился с советом к защитнику Ирины Шеремет (подробности)