Шеремет, устроившую смертельное ДТП в Коми, оставили под арестом

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Верховный суд Коми не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Ирины Шеремет, ставшей участницей смертельного ДТП в Сыктывкаре.

Как сообщалось ранее, 29 ноября Сыктывкарский городской суд продлил Шеремет меру пресечения. Она должна содержаться под стражей до 1 февраля 2022 года. Судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 10 декабря.

Напомним, 1 октября этого года находившаяся за рулем супруга Шеремет на пешеходном переходе сбила 8-летнего мальчика. После этого она вырулила прямо на женщину, которая погибла на месте, и въехала в другой автомобиль.

О продлении содержания в СИЗО ходатайствовали следователи. Согласно предыдущему решению суда срок ареста подходил к концу 30 ноября, а заявители просили о продлении до 1 января. В итоге суд решил еще дальше подвинуть дату: Ирина Шеремет останется под стражей до 1 февраля.

Сторона защиты с продлением меры пресечения не согласилась. Адвокат направил апелляционную жалобу в Верховный суд. Защитник просил заменить содержание под стражей домашним арестом или запретом на определенные действия. Адвокат заявил, что Шеремет признала свою вину, частично возместила ущерб пострадавшим и принесла им письменные извинения. Однако суд решил оставить фигурантку под арестом, передает БНК.

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