В Коми подали вторую апелляционную жалобу на приговор Шеремет

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В Сыктывкарский городской суд поступила вторая апелляционная жалоба на приговор Ирине Шеремет, осужденной за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Родственники женщины, которая погибла в ДТП, будут добиваться ужесточения наказания Шеремет. Однако пока апелляцию не была приняли. Документ вернули истцам. Это нужно для того, чтобы родственники погибшей привели жалобу в соответствие с законодательством, передает БНК.

Напомним, год назад женщина за рулем своей машины наехала на 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, сбила насмерть мать двоих детей и врезалась в легковушку.

Женщина была признана виновной в смертельном ДТП и приговорена к 5,5 годам колонии-поселении, однако с таким наказанием она не согласна. Апелляционную жалобу будет рассматривать Верховный суд Коми.

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