Дело Шеремет рассмотрит Верховный суд Коми

Фото: Объединенная пресс-служба судов Коми

Уголовное дело в отношении Ирины Шеремет, осужденной за смертельное ДТП, рассмотрит Верховный суд Коми. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, год назад женщина за рулем своей машины наехала на 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, сбила насмерть мать двоих детей и врезалась в легковушку.

Женщина была признана виновной в смертельном ДТП и приговорена к 5,5 годам колонии-поселении, однако с таким наказанием она не согласна. Апелляционную жалобу будет рассматривать Верховный суд Коми.

В Верховный Суд Коми на апелляционное рассмотрение поступило уголовное дело в отношении Шеремет. Планируется, что заседание пройдет 23 декабря. Оно начнется в 11.30.

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