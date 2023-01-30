Прокуратура не нашла фактов сокрытия информации о коммунальной аварии в Воркуте

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Прокуратура не выявила фактов сокрытия информации по аварии на очистных сооружениях в Воркуте. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 24 декабря. На объекте повредились перекрытия проходного канала. Причиной стало обрушение бетонной производственной площадки на канализационную трубу и трубы отопления. По факту случившегося проводится проверка. Следственный комитет принял к производству возбужденное полицией уголовное дело по факту загрязнения вод в Воркуте.

Прокуратура рассмотрела обращение жителя о нарушении Водоканалом и администрацией законодательства о водоснабжении и водоотведении, охране окружающей среды. В ведомстве не выявили фактов сокрытия информации об обстоятельствах, которые создают опасность для жизни или здоровья людей.

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