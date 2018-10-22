Мама участника проекта «Может быть по-другому»: «Хочу, чтобы мой сын пошел в обычную школу»

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-22T17:15:36+03:00

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В один из ненастных осенних дней семилетний Артур Бадмаев спешит со своей мамой на занятия к психологу. Вместе с ней он на несколько дней приехал в Сыктывкар из Нижнего Одеса, чтобы пройти обследование в больнице, а заодно посетить и других специалистов столицы Коми. Их помощь Артуру необходима, так как уже в раннем возрасте у мальчика начали проявляться признаки задержки психо-речевого развития и аутизм.

Врачи поставили мальчику диагноз аутизмФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Артур не может долго концентрироваться на чем-то одном, - начала свой рассказ мама мальчика Марина Бадмаева, пока ее сын побежал играть на детскую площадку.

Как и всем детям,Артуру сделали прививку АКДС (вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка – прим.ред), которая, по мнению матери, и повлияла на здоровье ее ребенка.

- Нам кажется, что состояние Артура изменилось после прививки, - считает Марина Бадмаева. - Кто бы подсказал в свое время, что нам нельзя ее делать. Уже потом специалисты сказали, что перед тем, как делать ее во второй раз, нужно было взять анализы, что у нас нет антител, а их у нас не взяли.

Сейчас мальчику семь лет и его состояние значительно улучшилосьФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Марина вспоминает, что до года ее мальчик развивался хорошо, у него была отличная память. В полтора года Артур уже заговорил, а потом начались осложнения. Ребенок замолчал и ушел в себя.

С того времени семья Бадмаевых перепробовала разные способы, чтобы помочь своему чаду. Вместе с мальчиком Марина ездила на курсы терапии в Краснодар, Ижевск. Сейчас они каждый год приезжают в Сыктывкар на обследование. За это время в поведении ребенка произошли значительные перемены.

Марина Бадмаева хочет, чтобы ее сын пошел учиться в обычную школуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Какой он был раньше и какой сейчас – это небо и земля. Раньше Артур не отзывался на свое имя, не смотрел в глаза, не разговаривал. Был в своем мире. Теперь он говорит, отвечает на вопросы. У нас, конечно, нет диалога, как в обычных семьях, но мы стараемся, продвигаемся маленькими шажочками к своей цели, - описывает непростой путь своей семьи Марина. - От аутизма осталась стереотипия, бывает, что он щиплет себе руки, но это незаметно. Единственное, чего мы боимся - это звука дрели. А у нас, как назло, все лето латали крышу, а это ведь постоянное сверление. Да и сюда приехали, а в больнице ремонт. Но у нас есть выход из ситуации. Я надеваю Артуру наушники, включаю классическую музыку, и он успокаивается.

Артур любить петь и выступать на сценеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

До восьми лет мальчик будет ходить в детский сад, а также посещать репетитора. А все для того, чтобы подготовить его к школе.

- Хотим, чтобы он пошел в нормальную, обычную школу, - твердо решила Марина. - У нас в Нижнем Одесе нет коррекционных классов, а переводить его на домашнее обучение мы не хотим. Не хотим запирать его в четырех стенах.

Артур еще не уверен, кем он хочет стать, когда вырастет, но родители уже заметили, что их ребенок любит всех лечить.

Дома мальчик любит "лечить" свою семью и игрушкиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Когда ему делают уколы, то, конечно, ему это не нравится. Но сам он с удовольствием их делает. Ему только волю дай, залечит до смерти! - с улыбкой рассказывает Марина. - Бывает, сначала меня полечит, потом дедушку, потом бабушку, потом идет мерить температуру своим игрушкам.

В рамках проекта "Может быть по-другому" "Комсомолка" решила помочь юному доктору и показать ему атмосферу, в которой работают настоящие работники медицины. Что из этого вышло, вы узнаете в ближайшее время.

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