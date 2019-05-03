Проект «Возвращение»: Андрей Елин из Прилузского района встретил 9 Мая 1945-го в Берлине

«Комсомольская правда в Коми» продолжает в преддверии 9 Мая собирать истории об участниках Великой Отечественной войны. Татьяна Безносикова из Объячево прислала к нам в редакцию рассказ о своем отце Андрее Елине.

«Мой отец Елин Андрей Егорович, родился 15 августа 1918 года в деревне Ударник Прилузского района Коми АССР в многодетной крестьянской семье. Свой трудовой путь начал в колхозе. До армии работал приёмщиком леса, затем получил водительские права и стал возить лес. В ноябре 1939 года призвали в Красную Армию. Служил он на Дальнем Востоке Амурской области в городе Благовещенск. И с этого момента все шесть лет и девять месяцев он посвятил служению Родине.

В июне 1941 года началась война. Сначала он служил в 258 стрелковой бригаде водителем. С 1943 года в 60 стрелковой дивизии второго Белорусского фронта командиром отделения, где армией командовал К.К Рокосовский. «Мы рокосовцы» - с гордостью говорили солдаты. Отец рассказывал когда-то, что ранней весной 1944 года ставка Верховного Главнокомандования начала разработку плана операции по разгрому гитлеровских войск в Белоруссии и очищению нашей земли до самой границы. Штабу Белорусского фронта было приказано двинуться в наступление. Перед нашими войсками стояла трудная задача. Надо было одолеть 700 км, начиная от города Быхова до города Ковель. На брюхе исползали все эти 700 км фронта. Ни один из фронтов, готовившихся к наступлению, не имел такой протяженности. Было направление на города Бурбурс-Барановичи-Брест-Варшаву. Местность была труднопроходимой: кругом вода, болота, леса. И каждую кочку, каждый куст надо было принимать в расчёт командирам всех рангов, начиная от безусого лейтенанта – комвзвода и до военного совета фронта. Но мы уже воевали три года, многое выдержали, испытали и многому научились.

Андрей Елин награждён медалями «За Отвагу», «За освобождение Минска», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» , «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945»

В апреле 1945 года мы наступали. Войска второго Белорусского фронта штурмовали на реке Орде сильную оборону противника. Прорвали её и продолжали двигаться на Штарград с выходом на побережье Балтийского моря в районе города Кольберг. День Победы отец встретил в Берлине!

За боевые заслуги награждён медалями «За Отвагу», «За освобождение Минска», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и благодарностями. Вернулся домой в июне 1946 года.

После войны отец стал коммунистом, и свои твёрдые убеждения пронёс до последних дней своей жизни. В послевоенный период он вёл активный образ жизни. Многократно избирался депутатом совета, выступал в школах. Таких как он на его родине было много. Его брат Елин Афанасий Егорович ушёл на фронт добровольцем, был тяжело ранен. Папа с 1946 года стал трудиться в лесной отрасли и до пенсии он работал на руководящей должности. Всегда был подтянутым, бодрым, требовательным. Любил шутить, играть на гармошке.

Но жизненный путь был у него короткий, на 65 году жизни из болезни он ушёл в мир иной.

За заслуги в развитии лесной отрасли Республики Коми присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». Так же он награждён орденом «Знак Почёта», удостоен звания «Ветеран труда».

Все наши родственники, дети гордимся, что жили, трудились рядом с таким человеком. Я родилась и выросла в мирное время. Я хорошо знаю, как гремит гром, но никогда не слышала орудийного грома. Я вижу, как строят новые дома, но не подозревала, как легко они разрушаются под градом бомб и снарядов. Я знаю, как обрываются сны, но мне трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как сладкий утренний сон. Нам, современному поколению, дорого будущее планеты. Наша задача – беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не гремели выстрелы, не лилась человеческая кровь.

Небо должно быть голубым, солнце ярким"!

"КП-Коми" собираем истории читателей о родственниках, участвовавших в войне. Каждый может рассказать о своих родных, прислав семейную историю на адрес kp@kpkomi.ru или написав в vk.me/kp_komi

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