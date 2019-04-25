Проект «Возвращение»: Ольга Макарова сама разыскала место, где был похоронен ее дед во время ВОВ

Ольга Макарова из Сыктывкара в рамках проекта «Возвращение» вспоминает своего дедушку Михаила Осипова - уроженца села Сторожевск.

«Это наш дед (ыджыд бать). Когда ыджыд бать уходил на войну, двое его сыновей Василий и Александр уже воевали, бабушка осталась с девятью детьми на руках. Самой младшей дочери Валентине был годик. Служил в 1 отряде стрелковой бригады пулеметчиком. Погиб в бою в районе горы Пушечная под Ленинградом. Наш ыджыд бать был похоронен в братской могиле в поселке Новая Малукса Кировского района Ленинградской области. Его имени не было на мемориальных досках. Я решила найти место захоронения моего деда: искала в Интернете, писала письма в военные комиссариаты, администрацию Мгинского поселения, и к 70-летию Победы нашла братское захоронение, где был похоронен дедушка. Позже здесь на Ленинградской земле открыли мемориальную плиту с фамилиями 40 павших героев. Среди этих фамилий увековечена и фамилия Осипова Михаила Гавриловича. В 2015 году мы с родственниками ездили на торжественные мероприятия».

"КП-Коми" собираем истории читателей о родственниках, участвовавших в войне. Каждый может рассказать о своих родных, прислав семейную историю на адрес kp@kpkomi.ru или написав в vk.me/kp_komi

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