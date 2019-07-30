Герои конкурса "Бизнесмен из народа": школьница, пенсионер, творческие леди и настоящий мужик

Конкурс "Бизнесмен из народа" уверенно набирает обороты. С каждым днем ширится круг конкурсантов. Они такие разные, у каждого из них своя история создания собственного бизнеса, но всех их объединяет одно: они не жалеют сил ради любимого дела. Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей со всеми соискателями на призы конкурса "Бизнесмен из народа".

Самая юная участница конкурса - 18-летняя Алена Купэ из деревни Калининская Прилузского района. Год назад она получила грант на создание и развитие фермерского хозяйства «Начинающий фермер». На эти деньги семья Купэ построила телятник, приобрела доильный аппарат, купила 10 телят. Дальше - больше! Сейчас Алена заканчивает школу, и поступает в один из кировских вузов. Но Алена не исключает, что после окончания высшего учебного заведения вернется в свою родную деревню, чтобы продолжать обустраивать семейную ферму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/718444" frameborder="0"></iframe> Бизнесмен из народа. Алена Купэ..Ольга СОЛОВЕЙ

Следующая очаровательная конкурсантка Марина Делкова связала свой бизнес с психологическими тренингами. Марина относится к той категории деловых людей, которых в наше время модно называть «man who made himself», то есть сделал себя сам. Она гордится тем, что своими силами основала уникальную для республики академию женственности и помогает сотням представительницам прекрасного пола раскрывать индивидуальное обаяние и очарование

Стартовав с тренингов по женским практикам, Марина Делкова продолжила расширять свой бизнес, организовав курсы по ораторскому мастерству. Сегодня ее семинары собирают аншлаги. Люди доверяют сыктывкарской предпринимательнице, а она с удовольствием делится знаниями и опытом с каждым клиентом.

@Delkovamarina.Сыктывкарка Марина Делкова основала академию женственности и центр бизнес-практик

Соединила творчество и бизнес жительница Усогорска Екатерина Бабина - профессиональный музыкант, а последние два года еще и директор творческой студии "Музыкальная шкатулка". В студии проводят занятия с юными дарованиями, а также учат игре на музыкальных инструментах взрослых людей. Обучение проводится как напрямую с педагогом, так и онлайн-режиме.

Любовь к столь непростому занятию, как игра на фортепиано, в студии "Музыкальная шкатулка" прививается по уникальному японскому методу Синити Судзуки "Воспитание талантов". Благодаря удивительной системе дети начинают играть на фортепиано уже в три года. Стоит отметить, что Екатерина - один из восьми педагогов в России, имеющей сертификат на право проводить музыкальное обучение по методике Судзуки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/721859" frameborder="0"></iframe> Участница конкурса "Бизнесмен из народа" Екатерина Бабина.

Сыктывкарец Яков Максимов выбрал достаточно приземленное занятие. Его предприятие специализируется на выпуске лодок, вездеходов, болотоходов, саней и комплектующих к ним. Два года назад Яков воспользовался программой "Налоговые каникулы", чтобы открыть свое производство. Его предприятие - дело рук настоящего мужчины, и работа здесь исключительно мужская, нередко связанная с физической силой. Ведь чтобы смастерить лодку или вездеход из пластика нужны не только мастерство и умение работать со сложной техникой, здесь нередко нужны еще и крепкие мышцы.

Вездеход-11."КП-Коми" продолжает конкурс "Бизнесмен из народа". Наш новый участник - Яков Максимов, директор компании "Вездеход 11"

Интинец Николай Филенко занялся бизнесом, выйдя на пенсию. А выйдя на пенсию, Николай открыл для себя новый вид деятельности, соединивший радиоэлектронику и творчество.Собственными руками он собирает лазерные станки для обработки металла, дерева и пластмассы.Чудо-агрегаты связаны с компьютером, программы мастер пишет сам. Но, в результате, запрограммированные станки создают настоящие шедевры — 3D-картины, резные иконы, портреты, логотипы, шкатулки и сувениры.

Конкурс "Бизнесмен из народа".Интинский изобретатель Николай Филенко разрабатывает уникальные установки, которые изготавливают из дерева, металла, пластика и других материалов 3D картины, сувениры, логотипы и прочие изделия

Напоминаем, что стать участником конкурса «Бизнесмен из народа» может любой житель Коми, который имеет собственное дело или зарабатывает на своем хобби. Для этого необходимо прислать видеоролик продолжительностью не более 3 минут. Запись может быть любительская, сделанная на обычный телефон. Главное, чтобы в видеовизитке прозвучал рассказ о вашем деле, о том, кто вам помогал на пути становления и использовали ли вы какие-либо формы государственной поддержки.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.