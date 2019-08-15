"Бизнесмен из народа: предприниматели из Коми начинали с нуля, но верили в свои силы

С каждым днем ширится круг участников конкурса «Бизнесмен из народа». Сегодня «КП в Коми» знакомит читателей с тремя конкурсантами.

Предприниматели не испугались открыть собственный бизнес.

В борьбу за призы вступил генеральный директор ООО"Лессервисплюс" Антон Щербович. Два года назад Антон узнал о том, что в Емве действует территория опережающего социально-экономического развития, и решил рискнуть. Узнав, какую поддержку от государства получают резиденты ТОСЭР - это, в первую очередь, налоговые льготы - Антон Щербович открыл предприятие по переработке леса. Молодой предприниматель начал с выпуска мелкотоварного пиловника диаметров от 12 см, а спустя год расширил производство до переработки древесины любых размеров.

Антон Щербович.В конкурсе "Бизнесмен из народа" появился новый участник - это Антон Щербович, гендиректор компании "Лессервисплюс"

Бизнес наших следующих конкурсанток связан с рукоделием. Сыктывкарка Наталья Прощенко всю жизнь посвятила шитью, выйдя на пенсию, открыла студию «Сундучок мастерицы». Причем Наталья оформила кредит, чтобы купить помещение для работы. Благодаря любящему супругу и детям она уже практически погасила долг перед банком, и днями напролет трудится в собственной студии. Хозяйка «Сундучка мастерицы» не только принимает заказы по пошиву одежды, но и проводит мастер-классы для всех желающих. Наталья обучает самым разным видам рукоделия: и шитью, и макраме, и вышивке, и вязанию.

Наталья Прощенко.В конкурсе "Бизнесмен из народа" появился новый участник. Это Наталья Прощенко, основавшая швейную мастерскую

Всю сознательную жизнь занимается рукоделием Светлана Турова. Открывая мастерскую «Югыд-арт», Светлана задалась сложнейшей задачей: вывести в тренд коми узоры. Бизнес предпринимательницы связан с производством игрушек и одежды с национальным орнаментом. Закупив станки для вязания, Светлана Турова запустила производство сувениров, платьев, костюмов, свитеров, шапочек, шарфиков и варежек с национальными принтами.

Светлана Турова, компания "югыд-арт".Светлана Турова Творческая мастерская Югыд-арт , югыд-арт.рф, п. Аджером Республики Коми Финалист Национальной премии "Бизнес-Успех 2016" в номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг" (Москва, 23.01.17)

Напомним, «КП в Коми» до 5 сентября принимает видеоролики от предпринимателей на наш электронный ящик kp@kpkomi.ru и в сообщениях группы в "Вконтакте" vk.me/kp_komi.

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