«Добрейший человек»: в Коми скорбят по трагически погибшей молодой матери

По факту смерти 36-летней женщины следователи проводят проверку. Фото: из личного архива Татьяны Ефремовой

В Коми трагически погибла молодая мать двоих детей Татьяна Ефремова. За судьбой женщины в последние дни следили многие жители республики: жительница села Пажга ушла из дома в последний день августа и не вернулась. Дома ее остались ждать маленькие дети и муж.

Накануне стало известно, что Татьяну нашли мертвой. Ее тело вытащили из реки. На данный момент остается загадкой причина смерти женщины. Как рассказал муж погибшей Александр, судебно-медицинская экспертиза назначена лишь на 4 сентября. Пока семья пытается справиться с утратой и готовится к прощальной церемонии.

Смерть Татьяны стала ударом для жителей села, друзей и близких. Они приносят свои многочисленные соболезнования и слова поддержки семье Татьяны. Для них она останется всегда улыбчивым и светлым человеком.

- Просто ужасно... Как так, Танюша? Спокойный, добрый человечек... Невозможно поверить. Землица пухом... Соболезнования родным и близким, - скорбит Татьяна, подруга умершей.

- Наши соболезнования родным и близким за утрату такой хорошей дочери, сестры, матери. Царство ей небесное, - присоединяется к соболезнованиям Наталья.

- Красивая девушка, добрейшая мать двоих детей... Так жалко Татьяну, - не может поверить в происходящее подруга Ирина.

Татьяну Ефремову похоронят в родном селе на днях. Ей было всего 36 лет.

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