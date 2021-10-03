«Я не понимала, что делала»: сыктывкарка Ирина Шеремет рассказала в суде о смертельном ДТП

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Ирины Шеремет, устроившая смертельное ДТП в Сыктывкаре, заявила, что в момент аварии не понимала, что делала. Соответствующее видео появилось в сети.

Сыктывкарский городской суд заключил Шеремет под стражу на два месяца. Она будет под арестом до 30 ноября включительно. Суд считает, что если Шеремет назначить более мягкую меру пресечения, она может скрыться от следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей. При этом адвокат ходатайствовал о домашнем аресте. Сама же обвиняемая просила учесть мнение потерпевших.

Шеремет – уроженка Инты, зарегистрирована и проживает в одном из домов по улице Водопьянова Сыктывкара, ранее не судима и не состоит в браке. Несовершеннолетних детей у нее нет.

По словам обвиняемой, она не понимала, что делала в тот момент аварии. Шеремет предположила, что она была в состоянии аффекта.

– Я понимала, что я торможу, но машина вела себя иначе. Я тормозила, нажимала на большую педаль. У меня шоковое состояние от случившегося, – сказала она «Комиинформ».

Напомним, трагедия случилась накануне, 1 октября, в Сыктывкаре. 52-летняя водитель Suzuki сбила на пешеходном переходе 8-летнего мальчика, затем насмерть задавила 35-летнюю сыктывкарку и врезалась в другой автомобиль. В аварии сильно пострадал ребенок, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, Шеремет грозит до 12 лет лишения свободы.

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