В Сыктывкаре разыскивают живодёра, изуродовавшего собаку

Фото: сообщество приюта «Друг»

В Сыктывкаре произошёл очередной беспрецедентный случай – руками живодёра была изувечена очередная собака.

2 октября на дачах местечка Дырнос садоводческого товарищества «Металлист» была найдена окровавленной дачная бездомная собака, об этом сообщили в сообществе приюта «Друг».

Фото: сообщество приюта «Друг»

Как рассказывают жители Металлиста, спокойная и ласковая Мона живёт на участке в ветхом сарайчике. Она осталась одна после смерти своего хозяина, за ней был закреплён волонтёр, который присматривал за собакой и кормил её.

Когда в очередной раз один из опекунов пришел навестить свою подопечную, он застал страшную картину – в сарайчике был залит кровью пол, на нём стонала от боли несчастная добрячка Мона.

Фото: сообщество приюта «Друг»

Как сообщили работники приюта «Друг», собака была доставлена в клинику, где ей удалили отрубленный кусок носа, сделали рентген лапы. По результатам обследования ветврач выдал заключение: травма нанесена острым предметом, что привело к отсечению части носа и губы, к травме лапы.

Фото: сообщество приюта «Друг»

Волонтёры приюта «Друг» обращаются к горожанам и жителям Дырноса, владеющим какой-либо информацией о человеке, который мог совершить такую жесткость. - Вся информация об источнике останется строго конфиденциальной! Помогите наказать монстра, скрывающего в человечьем обличье - эта нелюдь должна нести наказание! – призывают в сообществе Приюта.

Также для Моны подыскиваются новые любящие хозяева, готовые забрать бедняжку в свою семью.

Напомним, это далеко не первый случай жестокого обращения с животными.

В начале февраля этого года молодого красивого пса Тузика нашли с простреленной мордой. Зрелище не для слабонервных: дружелюбный и ласковый щенок был весь избитым, вместо пасти — кровавое месиво. Тузику сделали операцию в ветеринарке Сыктывкара, рентген показал в пасти 14 дробин. Его история закончилась хэппи-эндом – он практически восстановился и обрёл новую обожающую его семью.

У его сородича добермана, товарища по несчастью, судьба сложилась, к сожалению, иначе. Напомним, животное нашли в лесу местные жители: окровавленный труп собаки был жестоко привязан к дереву. Живодёра нашли сразу же, как только волонтёры опубликовали страшные фото в Интернете. Мучителем добермана Доби оказался 42-летний житель столицы Коми. Он рассказал, что убил собаку своей сожительницы из-за агрессивного поведения. Наказанием за жестокое убийство животного – 300 часов обязательных работ.

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